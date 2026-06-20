VIDEO: pocos conocen cuál es el ritual de Tala Rangel antes de salir a la cancha

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ despierta la atención de todo el globo terráqueo. Cada acción que ocurre en la competencia, toma una dimensión impactante. Un claro ejemplo es el de Raúl Rangel, el portero de la Selección de México que tuvo una doble intervención que sigue dando que hablar. Sin embargo, por estas horas no sólo se hace foco en su atajada, sino también en la particular turina que realiza antes de ingresar al terreno de juego.

Este ritual, que los aficionados han comenzado a notar, es parte de la preparación mental que el arquero sigue para mantenerse enfocado y listo para los momentos de alta presión. Las imágenes de sus movimientos previos, mostradas por la TV Azteca, se han vuelto virales, destacando la importancia que los deportistas dan a estas rutinas para entrar en sintonía con su juego y gestionar el estrés.

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Esta preparación personal cobró especial relevancia durante el reciente encuentro contra Corea del Sur. Tras el gol de Luis Romo que puso el 1-0 para el "Tri", Rangel se convirtió en el héroe del partido al protagonizar una doble atajada impresionante en los minutos finales, intervenciones que fueron determinantes para sellar el triunfo y asegurar puntos clave para el equipo mexicano.

Los rituales, lejos de ser simples manías, funcionan como herramientas de enfoque que permiten a los jugadores —y en especial a los guardametas, cuya posición requiere máxima concentración— transformar la presión en equilibrio antes de cada compromiso oficial.

Qué dijo Rangel de su atajada

Con la humildad que lo caracteriza, el portero del seleccionado dirigido por Javier Aguirre hizo referencia a su intervención. "Fue muy rápido, fue una reacción pura. Solamente recuerdo el momento del impacto con mi compañero (Johan Vásquez) y yo teniendo el balón. Creo que estuve muy concentrado y aparecí cuando el equipo requirió y me quedo feliz con eso”, indicó el guardameta de 26 años de edad.