Afición del Athletic Bilbao estalla por autogol de Alex Padilla

Mal fin de semana para los futbolistas mexicanos que militan en Europa y entre ellos Alex Padilla, el portero seleccionado nacional que disputó los últimos minutos del partido entre el Athletic Club contra el Sevilla.

El encuentro terminó igualado 1-1 con un gol de los ‘palanganas’ de último minuto y que fue, justamente, autogol del portero mexicano.

El autogol de Alex Padilla con el Athletic Club

Los de Bilbao inauguraron el marcador en el minuto 36 a través de Mikel Jauregizar y lograron mantener esa ventaja por la mínima hasta el tiempo agregado. El arquero titular para el Athletic había sido Julen Agirrezabala, pero fue expulsado en el minuto 82, por lo que tuvo que entrar Alex Padilla a la acción.

Disputó menos de diez minutos en los que protagonizó dos atajadas, pero en el minuto 93’ el Sevilla aprovechó la inferioridad numérica del rival para lanzarse al ataque. La zaga de los locales cometió una equivocación que permitió un disparo que pegó en el travesaño y al caer, rebotó en la mano del mexicano para así entrar a portería con un autogol.

A pesar de la mala suerte del portero azteca, la afición de los ‘leones’ dejó ver su molestia contra otros jugadores, pues pocos señalaron a Padilla como el culpable tanto de esa acción como del empate. Fue a través de redes sociales que hicieron públicas sus críticas, “Lo de Lekue que me lo expliquen”, “Lekue no vale ni para jugar en tercera”, “Si Agirrezabala se ha cargado el partido se dice y no pasa nada” o “Algo me decía que a partir de la expulsión a Aguirrezabala, el gol del Sevilla era inevitable. Y así ha sido”, fueron algunos de los comentarios.

¿Cómo va el Athletic Club de Alex Padilla?

A pesar de tener que dividir unidades, el Bilbao se mantiene como uno de los equipos más efectivos de LaLiga hasta el momento, pues se ubican en la cuarta posición de la clasificación general con 14 unidades, cuatro victorias, dos empates y tan sólo dos derrotas.

Mientras que los sevillenses utilizaron este punto para escapar de la parte baja de la tabla, pues se había mantenido en posiciones de descenso y ahora escalaron hasta el puesto 13 con apenas nueve unidades y todavía mucho torneo por delante.