Mexicano formará parte del primer equipo de un grande de España

Alex Padilla, es un guardameta mexicano que ha sido registrado para formar parte del primer equipo del Athletic Club de Bilbao. El portero azteca sueña con sumar minutos esta temporada y hacerse un lugar en el viejo continente. Padilla ya fue llamado a la selección mayor y estuvo con la sub 23 de México. El mexicano portará el número 26 y esperará su momento para brillar en el país de la Roja.

Juan Cortez, otro mexicano que quiere triunfar en España

Otro de los mexicanos que quiere hacerse de un lugar en España es Juan Carlos Cortez, quien está siendo considerado en el club del Sevilla.

“A mis papás que siempre estuvieron ahí diciéndome que debería de ir. Son batallas y esfuerzos, nunca me dejaron de apoyar en el deporte que más me gusta y de eso estoy muy orgulloso de ellos, porque sin ellos no estuviera yo aquí ahorita”, dijo el mexicano en agradecimiento a sus padres tras llegar al Sevilla.

Por otro lado, Cortez, contó a Azteca Deportes cómo se dio su llegada al equipo andaluz.

“Desde el primer día me recibieron como si me conocieran de hace mucho, como si fuera mi propia familia, los entrenadores y todos mis compañeros, ayudándome en lo que no supiera, llevándome hasta restaurantes parecidos mexicanos, porque se me antojaba la comida, y hasta ahora todavía me siguen diciendo lo que ocupe. Fue en una gira internacional, jugamos unos amistosos en España contra Málaga y Sevilla y los dos partidos ganamos. Después del partido vamos una cena familiar con el equipo más unido y los dueños. Me dijeron que estuviera atento porque iba a jugar aquí", contó el mexicano tras su arriba a España.

Van por la gloria en el Viejo Continente

Juan Carlos Cortez y Alex Padilla son dos mexicanos que buscarán dejar en alto el nombre de nuestro país en la liga española. Ambos tienen mucha proyección y cuentan con el apoyo de sus compañeros y entrenadores en sus respectivos clubes europeos.

