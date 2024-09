VIDEO: Portero se encara con aficionados tras perder el Superclásico

Este sábado 21 de septiembre del 2024, al terminar un partido muy pasional, un portero fue a encararse con los aficionados del equipo que le recriminaron su actuación y la derrota. Todo se dio en una nueva edición del Superclásico argentino entre Boca Juniors y River Plate en la Bombonera.

El encuentro terminó con la victoria del ‘Millonario’ que ganó 1-0, gracias al gol solitario de Manuel Lanzini. El partido terminó en polémica luego de que le anularon un gol a Boca Juniors por una mano.

VIDEO: Portero se encara con aficionados

Tras la derrota, el histórico portero Sergio Romero explotó con los aficionados de Boca que se hicieron presentes en el estadio pues cuando se dirigía al vestidor, se terminó encarando luego de haber recibido diferentes críticas.

CHIQUITO SE PELEÓ CON HINCHAS DE BOCA AL FINAL DEL SUPERCLÁSICO ❌ Tras la derrota ante River, el arquero Sergio Romero discutió con simpatizantes que se ubicaban en la platea. pic.twitter.com/CpeGcZdxWx — Diario Olé (@DiarioOle) September 21, 2024

Su reacción fue escandalosa, se acercó con los aficionados y se les puso de cara a cara tras los gritos que recibió. No tardó en volverse viral el video y en las redes sociales piden que no siga en el equipo por su comportamiento. Por el momento, el club no ha dicho nada al respecto.

