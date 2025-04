¿Polémico? Portero del Valencia apostó dinero con Vinícius a que le pararía el penalti

Este sábado 5 de abril del 2025, el conjunto del Real Madrid terminó perdiendo en los últimos minutos del partido ante el Valencia. El encuentro terminó 2-1 con goles de Vinícius Junior, Mouctar Diakhaby y Hugo Duro.

Al finalizar el encuentro, las redes sociales explotaron contra el conjunto merengue y contra Vinícius Junior ya que falló un penal y con la derrota, se alejan del Barcelona en la lucha por el primer lugar de la tabla.

En la zona mixta, el portero de Valencia, Mamardashvili reveló algo muy curioso y que ha provocado burlas en redes sociales. El guardameta confesó que en el penal apostó 50 euros con Vinícius de que le atajaba el disparo. El delantero brasileño aceptó pero hasta el momento de la zona mixta, no le había pagado a Mamardashvili.

“Tenía una conversación con Vinícius, gané 50 euros. Si le pregunte si quería jugar por 50 euros y me ha dicho que si. Entonces gané, tenía que pagar después del partido pero no se ha dado la oportunidad. No, no me lo ha dado.”

💰"Aposté 50€ con Vinicius a que le paraba el penalti”. 🤣"No me los ha dado”. 😲La surrealista apuesta entre Mamardashvili y Vinicius. 📹 @marcosbenito9 pic.twitter.com/tHq2kbSNMZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 5, 2025

La jugada en la que el portero logró ganar 50 euros, fue al minuto 12 del primer tiempo, el árbitro señaló un penalti a favor de los locales tras una polémica falta sobre Kylian Mbappé. Sin embargo, Vinícius Júnior, asumió la responsabilidad desde los once metros, cobró su disparó poco colocado y con poca fuerza por lo que Giorgi Mamardashvili logró detener el disparo.