Portland Timbers golea al Puebla en el cierre de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

La Franja del Puebla sufrió una dolorosa derrota en su primer partido de la Leagues Cup 2026 y cayó por marcador de 5-2 este jueves 6 de agosto ante el Portland Timbers.

Timbers vs Puebla

¿A qué hora es el Portland Timbers vs Puebla, correspondiente a la fase de grupos de la Leagues Cup 2026?

El partido entre Portland Timbers y Club Puebla se disputará este 6 de agosto en el Providence Park. El silbatazo inicial para el duelo entre los equipos de la MLS y la LIGA BBVA MX está programado para las 8:30 p.m., tiempo del Centro de México.

¿Dónde se jugará el Portland Timbers vs Puebla, correspondiente a la fase de grupos de la Leagues Cup 2026?

Portland Timbers recibirá al Club Puebla para que ambos equipos arranquen su actividad en la Leagues Cup 2026. El duelo está programado para llevarse a cabo en el Providence Park. Dicho inmueble, compartido por los Timbers y las Thorns FC, tiene una capacidad de más de 25 mil aficionados.