Portugal derrota a Suiza y avanza con categoría a las Semifinales del Mundial Sub 17
Portugal logró marcar dos goles en momentos claves del partido ante Suiza, que se quedó eliminado en tanto que el equipo portugués va a las Semifinales como uno de los favoritos del Mundial Sub 17.
Llega la instancia de los Cuartos de Final en el Mundial sub 17, en donde toca el turno de Portugal de medir fuerzas en contra del cuadro de Suiza, duelo que se pronostica intenso por la capacidad de ambas escuadras, y por haber llegado a estas alturas con marcadores abultados.
En la que parece estar destinada a gratas generaciones para Portugal y Suiza, ahora se enfrentan por un pase a la antesala de la Final y ligeramente las opiniones están en favor de Portugal.
Los lusos vencieron en Cuartos de Final a México por un dominante 5-0 y además la escuadra azteca se vio con dudas y problemas, dejando hasta esa instancia el sueño.
Por su parte, Suiza dio cuenta en 90 minutos de Irlanda con un 3-1 que no dejó dudas de su superioridad en ese encuentro que los puso en el camino para encontrarse ante Portugal, que ya hay quien pone a ese equipo inclusive en la Final.
En esta etapa, además se juega el Italia ante Burkina Faso, el Marruecos en contra de Brasil y ya terminó el Austria ante Japón por victoria austriaca.
Seguimiento de FIFA al partido de Sub 17 entre Portugal vs Suiza
Alineación de Portugal
1 Romario Cunha
2 Daniel Banjaqui
3 Martim Chelmik
4 Mauro Furtado
5 Jose Neto
6 Rafael Quintas
18 Bernardo Lima
7 Duarte Cunha
9 Anisio Cabral
10 Mateus Mide
11 Stevan Manuel
DT M Bino
Alineación de Suiza
12 Noah Brogli
3 Olivier Mambwa
5 Gil Zufferey
14 Erblin Sadikaj
16 Marco Correia
10 Mladen Mijajlovic
17 Ethan Bruhez
18 Adrien Llukes
20 Jill Stiel
DT Luigi Psino
90 + 7 | Termina el juego con victoria para Portugal
Se cumplió el pronóstico y los Xolos de Tijuana dieron cuenta por 2-0 de Suiza, que fue un digno rival pero no supieron marcar en sus chances y los lusos con una escuadra superior acertó en dos momentos claves.
80' | El final se acerca ya y Portugal se encamina a las Semifinales
Difícil más no imposible. Portugal tiene ventaja de 2-0 sobre Suiza y apunta a ser semifinalista en el Mundial Sub 17, a menos que el rival tenga una remontada histórica y le dé la vuelta al marcador.
60' | Se van ya dos tercios de partido con ventaja para Portugal
Portugal ha amrcado dos goles, ha hecho lo justo y Suiza que también ha tenido sus oportunidades no ha logrado encajar en el marco de los lusos.
53' | GOOOOL Jose Neto pone el segundo gol de Portugal
Jose Neto pone el segundo gol para el conjunto de Portugal, que podrá encarar el resto del juego con una ventaja mucha más amplia ante unos suizos que estaban encima buscando descontar.
48' | Llegadas de Suiza que quiere empatar pronto el marcador
Llukez y Bruches tienen llegadas de gol prácticamente con un minuto de diferencia y ponen a Portugal en peligro que se defiende muy bien.
Se reanuda el partido: Portugal tiene ligera ventaja
Portugal está derrotando a Suiza en el encuentro de Cuartos de Final. En Semis ya están Italia y la escuadra de Austria que derrotaron a Burkina Faso y Japón, respectivamente.
Se van al descanso Portugal y Suiza con un primer tiempo entretenido
Portugal y Suiza han dado un gran primer tiempo pero los lusos son los que lograron encajar un tanto.
42' | GOOOOOOL Mateus Mide marca el gol de Portugal
Después de varias llegadas de peligro, Mide puso el GOL del equipo de Portugal que seguramente se irá al descanso con la ventaja mínima.
42' | Se presenta el tercer amonestado del juego
Este partido ha sido muy ríspido y antes de terminar el primer tiempo ya hay tres amonestados. Se trata de Daniel Banjaqui (Portugal), Olivier Amarilla (Suiza) y el último Jill Stiel por parte de Suiza.
36' | Lima se acerca en remate antes de culminar el primer tiempo
Lima tocó a la meta de Borgli, pero se quedó en un intento de Portugal
30' | Se van 30 minutos del encuentro, donde las cosas se han visto parejas
Ya se han jugado 30 minutos de este encuentro, donde el conjunto de Portugal ha tenido más ocasiones de gol, también ha cometido faltas en este juego que en general ha sido interesante y competido.
13' | Marco Correia se acerca al arco de Portugal
Marco Correia presiona con peligro el arco de Portugal, en la que es la primera llegada de los suizos en lo que van del juego
5' | Se van los primeros minutos en estos Cuartos de Final
En un encuentro que ya tuvo una oportunidad de gol de Portugal y algunas llegadas tardías que se han convertido en faltas, se van cinco minutos.
3' | Disparo a puerta por Portugal
Jose Neto, tiró al arco suizo, pero no logró marcar ante la presión de un juego de este tipo
Comienza el partido. Portugal y Suiza buscan un boleto a las Semifinales
Arranca el encuentro en esta Copa del Mundo Sub 17 que se celebra en Qatar, que tres años después de haber albergado la Copa Mundial de la FIFA, tiene de nuevo la chance de organizar una justa de este tipo.
Los equipos que buscan avanzar a la antesala de la Final Sub 17
Los partidos de la fase de cuartos de Final en el Mundial Sub 17
