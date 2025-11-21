Portugal derrota a Suiza y avanza con categoría a las Semifinales del Mundial Sub 17

Llega la instancia de los Cuartos de Final en el Mundial sub 17, en donde toca el turno de Portugal de medir fuerzas en contra del cuadro de Suiza, duelo que se pronostica intenso por la capacidad de ambas escuadras, y por haber llegado a estas alturas con marcadores abultados.

En la que parece estar destinada a gratas generaciones para Portugal y Suiza, ahora se enfrentan por un pase a la antesala de la Final y ligeramente las opiniones están en favor de Portugal.

Los lusos vencieron en Cuartos de Final a México por un dominante 5-0 y además la escuadra azteca se vio con dudas y problemas, dejando hasta esa instancia el sueño.

Por su parte, Suiza dio cuenta en 90 minutos de Irlanda con un 3-1 que no dejó dudas de su superioridad en ese encuentro que los puso en el camino para encontrarse ante Portugal, que ya hay quien pone a ese equipo inclusive en la Final.

En esta etapa, además se juega el Italia ante Burkina Faso, el Marruecos en contra de Brasil y ya terminó el Austria ante Japón por victoria austriaca.

Seguimiento de FIFA al partido de Sub 17 entre Portugal vs Suiza

Alineación de Portugal

1 Romario Cunha

2 Daniel Banjaqui

3 Martim Chelmik

4 Mauro Furtado

5 Jose Neto

6 Rafael Quintas

18 Bernardo Lima

7 Duarte Cunha

9 Anisio Cabral

10 Mateus Mide

11 Stevan Manuel

DT M Bino

Alineación de Suiza

12 Noah Brogli

3 Olivier Mambwa

5 Gil Zufferey

14 Erblin Sadikaj

16 Marco Correia

10 Mladen Mijajlovic

17 Ethan Bruhez

18 Adrien Llukes

20 Jill Stiel

DT Luigi Psino

