Portugal vs Colombia: por qué se convirtió en el partido “más caro” del Mundial 2026

Portugal y Colombia disputarán el último partido de la Fase de Grupos con el deseo de sellar su estancia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ambas selecciones cuentan con posibilidades de obtener el liderato de su grupo. Por lo que se le considera el duelo más atractivo del Grupo K.

De acuerdo a varios analistas, el Portugal vs Colombia tiene los elementos para ser considerado como el partido más caro de la justa mundialista. Algo que puede explicarse por la presencia de figuras de gran nivel como lo son Cristiano Ronaldo y James Rodríguez. Sin embargo, habría más detalles por los que el encuentro contaría con datos contundentes para contar con dicho reconocimiento.

Portugal buscará el liderato ante Colombia del Grupo K por la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Por qué el Portugal vs Colombia se convirtió en el partido “más caro” de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Un punto importante para que el Portugal vs Colombia pueda considerarse como el más caro del certamen se debe al precio de los boletos. Según el diario español MARCA, los asientos VIP oscilan entre 3.500 y 50.000 dólares. Además de que el propio Gianni Infantino comentó a Caracol que habría 30 millones de personas que buscarían ver el partido.

Otro factor fundamental es el número de colombianos que hay en Florida: alrededor de 700 mil habitantes. Mientras que el factor Cristiano Ronaldo terminaría por potenciar el atractivo del partido. Ya que la popularidad del astro protugués sigue vigente en la venta de su jersey con más de 1.2 millones de unidades vendidas alrededor del mundo.

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Dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ veremos el primer cruce entre Portugal y Colombia a lo largo de su historia. Lo cual podría ser otro motivo para explicar el gran atractivo del partido.

La selección de Colombia llega a la segunda jornada del Grupo K como líder y tiene en sus manos la posibilidad de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @FCFSeleccionCol

Cabe mencionar que los únicos enfrentamientos registrados se encuentran en divisiones inferiores. El primero fue en el Mundial Sub-20 en el año 1989 cuando Portugal se impuso 1 a 0 ante Colombia. Mientras que el segundo fue nuevamente otro triunfo del equipo lusitano por 3 a 1 en el Mundial Sub-20 del 2015.

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