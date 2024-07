Portugal vs Eslovenia EN VIVO minuto a minuto gratis partido de Cristiano Ronaldo | Octavos de Final Euro 2024

Este lunes primero de julio de 2024, continúa la actividad de los Octavos de Final de la Euro 2024. Hasta el momento ya tenemos cuatro clasificados a los Cuartos de Final pues Suiza, Alemania, Inglaterra y España lograron ganar su encuentro. Esta por definirse el Francia vs Bélgica y aún queda por jugarse: Portugal vs Eslovenia, Rumania vs Países Bajos y Austria vs Turquía.

El segundo partido del día es el de Portugal vs Eslovenia, se va a disputar en punto de las 13 horas tiempo del centro de México en el Estadio Frankfurt Arena. Ambos equipos buscan seguir avanzando en la competición.

Así llegan Portugal y Eslovenia

En el partido llega como amplio favorito el conjunto de Portugal. Terminaron en el primer lugar de su grupo con seis puntos, su último encuentro lo terminó perdiendo. Por otra parte, Eslovenia logró avanzar en el tercer lugar de la tabla con tres puntos.