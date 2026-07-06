Portugal vs España EN VIVO: Ver GRATIS y ONLINE el resultado de la transmisión HOY lunes 6 de julio, partido de Cristiano Ronaldo vs Lamine Yamal de los octavos de final del Mundial 2026; marcador por internet

Portugal y España se enfrentan hoy en los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Dallas, en Arlington.

Esta batalla es ampliamente catalogada como uno de los compromisos más atractivos y equilibrados de toda la fase eliminatoria, y promete una atmósfera electrizante dado que se cruzan dos generaciones: Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal.

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Portugal: La ambición de Cristiano Ronaldo

El combinado luso se planta en esta ronda con la firme convicción de avanzar, respaldado por la jerarquía que aporta Cristiano Ronaldo. Después de sellar su clasificación con una victoria sufrida ante Croacia, Portugal ha demostrado carácter en los momentos críticos.

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El equipo no solo se apoya en sus figuras consagradas, sino en un bloque que ha trabajado arduamente para mantener la competitividad frente a rivales de gran calibre.

España: La juventud de Lamine Yamal ante el desafío de llegar a cuartos

Por el otro lado, "La Roja" arriba con una inercia ganadora tras su contundente victoria de 3-0 contra Austria. La dirección técnica de Luis de la Fuente ha logrado consolidar un bloque equilibrado, donde la frescura de Lamine Yamal se combina con una solidez defensiva que será puesta a prueba en el césped del Estadio Dallas.

España busca controlar la posesión y dictar el ritmo del encuentro, una estrategia que les ha dado frutos durante todo el torneo.