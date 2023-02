La posible alineación del América para enfrentar a Tijuana

Para medirse a los Xolos de Tijuana por la Jornada 8 del Clausura 2023 y en busca de mantener el invicto que presume, el América optara por una alineación distinta a la que presentó a media semana, cuando se impuso al Atlético de San Luis en el Alfonso Lastras.

El posible 11 del América vs Xolos

Las Águilas se presentarán con su clásico 4-2-3-1. En el arco, no habrá cambios. Óscar Jiménez resguardará la portería azulcrema por octavo partido consecutivo.

La defensa tendrá una sola modificación en comparación con el duelo ante la escuadra potosina. Emilio Lara retomaría la titularidad como lateral derecho y el veterano Miguel Layún irá a la banca. La zaga central estará compuesta, otra vez, por Israel Reyes y el uruguayo Sebastián Cáceres, mientras que Néstor Araujo apunta a una nueva suplencia. Por la banda izquierda, estará Salvador Reyes, quien parece haberle ganado la carrera —momentáneamente— a Luis Fuentes.

El centro del campo estará a cargo del paraguayo Richard Sánchez como escudo, acompañado por el español Álvaro Fidalgo, con funciones más creativas. Delante de ellos, con el objetivo de llevar el balón a la línea de ataque, habrá una tercia sudamericana. En el sector derecho, Roger Martínez se perfila de arranque, en lugar de Leo Suárez, quien fue el titular en San Luis. Por el costado izquierdo, la profundidad será tarea del charrúa Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez y, detrás del ‘9', se colocará el chileno Diego Valdés, afianzado en los encuentros más recientes.

Te puede interesar: Rayados vence ante Necaxa y mantiene la cima del Clausura 2023

La delantera no tendrá novedad. La referencia en ataque está más clara que nunca en Coapa, con Henry Martín como protagonista y máximo artillero, no sólo del América, sino de la Liga BBVA MX. En lo que va del torneo, la ‘Bomba’ acumula nueve anotaciones, que lo tienen como líder de goleo. Al cotejo frente a su ex, los Xolos, llegará como uno de los 10 futbolistas con más tantos en la institución.

Te puede interesar: Henry Martin a la caza de la marca de José Saturnino Cardozo