La probable alineación del América para enfrentar al Atlético de San Luis

Se entiende como un hecho que el director técnico del América, André Jardine, tendrá que apelar a las rotaciones para enfrentar al Atlético de San Luis, por la Jornada 13 del Clausura 2024.

Lo anterior se debe a que son dos los elementos descartados por lesión: el estadounidense Alejandro Zendejas y el español Álvaro Fidalgo, quienes resultaron lastimados en el partido amistoso que las águilas disputaron durante la Fecha FIFA, contra Cruz Azul, en los Estados Unidos.

Otro que está muy cerca de no entrar en la convocatoria es Julián Quiñones, llamado por Jaime Lozano para el Final Four de la Nations League de la Concacaf y cuya ausencia en la final —frente al combinado de las barras y las estrellas— se debió a una molestia muscular que no le ha permitido entrenar al parejo de sus compañeros a su regreso a Coapa. El estratega brasileño esperará hasta el final, pero todo indica que lo ‘guardarán’.

A lo anterior, se suma la reciente vuelta de tres sudamericanos. Igor Lichnovsky, convocado al representativo de Chile, así como Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez, quienes fueron seleccionados por el timonel de Uruguay, Marcelo Bielsa, reportaron en el ‘Nido’ el jueves 28 y, si bien se perfilan para ser opción, luce poco probable que vayan de inicio.

La buena noticia es que el chileno Diego Valdés, lesionado durante el choque ante las Chivas en la Jornada 12, se ha reincorporado sin complicaciones a la dinámica de Jardine, mismo caso que Israel Reyes, impedido de acudir con la Selección Azteca por una intervención quirúrgica derivada de una herida en la rodilla derecha.

El posible 11 del América ante el Atlético de San Luis

A continuación, repasamos el posible once del América para recibir a los potosinos.





Portero:

Luis Ángel Malagón

Defensas:

Kevin Álvarez

Israel Reyes

Ramón Juárez

Cristian Calderón

Medios:

Jonathan Dos Santos

Richard Sánchez

Javairo Dilrosun

Salvador Reyes

Delanteros

Diego Valdés

Henry Martín

