Posible alineación de Cruz Azul en la semifinal de ida vs Rayados

Cruz Azul sigue en viento y popa volando en la fase final del fútbol mexicano y tras la eliminación a los Pumas de la UNAM, en la Noria se preparan para la serie de semifinales en contra de Rayados de Monterrey. Aquí repasamos la alineación que podría mandar Martín Anselmi a la ida de la antesala de la final que se jugará en el Gigante de Acero.

En el arco arrancaría con el colombiano Kevín Mier bajo los tres postes. En la defensa central jugaría con Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Carlos Salcedo. Por la lateral derecha Rodrigo Huescas, mientras que por la izquierda estaría Camilo Cándido.

En el medio campo, el entrenador sudamericano se la jugaría con Lorenzo Faravelli y Carlos Rodríguez para dejar en los extremos a Ignacio Rivero y Rodolfo Rotondi. En el ataque como hombre más adelantado estaría Uriel Antuna.

Alineación Cruz Azul vs Rayados:

-Kevin Mier

-Willer Ditta

-Carlos Salcedo

-Gonzalo Piovi

-Camilo Cándido

-Rodrigo Huescas

-Lorenzo Faravelli

-Carlos Rodríguez

-Ignacio Rivero

-Rodolfo Rotondi

-Uriel Antuna

D.T. Martín Anselmi

La gente de Cruz Azul se sabe las malas, las buenas y es muy fiel: Martín Anselmi

“Yo creo que es difícil en el fútbol, hay que intentar, mantener el equilibrio es difícil porque hoy estas acá y mañana allá, nosotros los entrenadores estamos solos porque al final las decisiones en el buen sentido tengo un equipo que sin ellos no podríamos hacer el transmitir al equipo lo que hacemos, pero cuando se apagan los focos estamos solos, empieza y al final somos los que nos contamos, y si yo me cuento que soy un fenómeno y si me cuento lo contrario también sería un problema, al final lo que te contás es lo que transmitis, es un orgullo que el equipo esté donde esté lo de los jugadores y la afición, pero no puedo dejar a ese equilibrio porque es peligroso, con relación a la afición desde que llegue a México pise la Noria, conecte con un montón de cosas como Cruz Azul, saben de la buenas, de las malas y son una hinchada fiel”, dijo Martín Anselmi en conferencia de prensa.

Por otro lado el técnico sudamericano aprovechó para pedir mesura y tranquilidad a sus jugadores y a la afición luego del triunfo y avanzar a semifinales del fútbol mexicano.

“Tratamos de mantener los pies en la tierra, mantener la calma. Hoy fue una serie dura, ya estamos viendo los play-offs (para analizar el rival) una serie no termina hasta que te llevas el triunfo en casa. Son muchos partidos seguidos y nos estamos preparando para el rival que nos toca, estamos contentos por llegar a una semifinal. Los jugadores siempre compitieron”, mencionó Martín Anselmi.

Los Pumas quedaron eliminados del torneo del fútbol mexicano, mientras Cruz Azul se medirá a Rayados de Monterrey en las semifinales del balompié azteca este semana en la antesala de la final del Clausura 2024.