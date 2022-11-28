La Selección Mexicana se juega la clasificación ante Arabia Saudita. Luego de un empate contra Polonia y la derrota frente a Argentina, el equipo de Gerardo Martino buscará combinación de resultados para conseguir su pase a los Octavos de Final.

El conjunto mexicano se mide el miércoles 30 de noviembre a los asiáticos, en punto de las 13:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio Lousail, mismo inmueble donde se midieron a los albicelestes.

Martinoli explota luego de la derrota de México vs Argentina | Protagonistas Extra

Te puede interesar: Karim Benzema si podría jugar el Mundial de Qatar 2022

Recuerda que este partido de vida o muerte para el combinado nacional, lo podrás disfrutar por la pantalla de Azteca 7, el Canal del Mundial, desde las 12:00 horas (tiempo del centro de México), con una hora de la mejor previa.

David Medrano adelanta el posible 11 de México vs Arabia Saudita

Nuestro insider, David Medrano, compartió en sus historias de Instragram, cual podría ser el 11 titular de México para medirse a Arabia Saudita.

En la portería, como los otros dos duelos Guillermo Ochoa; en la saga defensiva, regresaría a línea de cuatro con: César Montes y Héctor Moreno de centrales, Jorge Sánchez por derecha y Jesús Gallardo por izquierda.

Te puede interesar: El partido entre México y Argentina rompió récord de asistencia

Donde están las dudas es en el medio campo. Don Deivid ve tres escenarios por la necesidad de goles: la primera con Edson Álvarez de contención, Luis Chávez y Héctor Herrera, tal y como jugó frente a Polonia.

La segunda sería con Herrera como '5', Chávez y Charlie Rodríguez; la última opción que nos cuenta Medrano es con Herrera y Chávez en medio, y Alexis Vega adelante de ellos, para que por lados lleguen el Chucky Lozano, Uriel Antuna y Rogelio Funes Mori o Henry Martín de punta, pues Martino sigue con dudas.

Seguramente el martes, previo al duelo, el mismo Medrano ya podrá tener claridad, y adelantará cual será el conjunto que busque hacer la hazaña y logré clasificarse a los Octavos de Final del Mundial de Qatar 2022.

¿Horario y dónde ver México vs Arabia Saudita? | Mundial Qatar 2022

No te pierdas el México vs Arabia Saudita por la pantalla de Azteca Deportes, Azteca 7, el Canal del Mundial. Claro, con los mejores narradores, desde el Estadio Lusail; en punto de las 12:00 PM (tiempo del centro de México), con la mejor previa.