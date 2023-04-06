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Fútbol

¡Vuelve el ‘Chicharito’! La posible convocatoria de México vs Estados Unidos

México se enfrentará a Estados Unidos en un partido amistoso el próximo miércoles 19 de abril y esta sería la posible convocatoria de Diego Cocca

México vs Surinam Nations League Mexsport


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Escrito por: Azteca Deportes

La primera gran prueba de Diego Cocca como técnico de México, llegará el próximo miércoles 19 de abril, en un partido amistoso en el que se medirán a Estados Unidos en suelo rival.

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Para dicho encuentro, el técnico de la Selección Mexicana no podrá contar con jugadores que militan en Europa y deberá echar mano de futbolistas que estén en la Liga MX o en la Major League Soccer, por lo que la convocatoria cambiará radicalmente.

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La posible convocatoria de la Selección Mexicana vs Estados Unidos

La primera convocatoria de Diego Cocca con la Selección Mexicana, se dio para los partidos de la CONCACAF Nations League ante Surinam y Jamaica. Con una base de futbolistas que militan en la Liga MX, es como el extécnico del Atlas armaría su nueva lista para el encuentro ante Estados Unidos.

En la portería estarían nuevamente Carlos Acevedo y José Antonio Rodríguez, pero ante la ausencia de Memo Ochoa, el tercer arquero convocado sería Luis Ángel Malagón, aunque también podríamos ver el regreso de Rodolfo Cota, de León. Para la defensa, la base sería Jesús Gallardo, Jesús Angulo, Néstor Araujo, Héctor Moreno y Kevin Álvarez, pero se sumarían Víctor Guzmán de Rayados y Emilio Lara, quien ya ha formado parte de algún llamado con la Selección Mexicana Mayor.

Selección Mexicana en la Nations League.jfif

En el medio campo, aparecerían Luis Romo, Fernando Beltrán, Erick Sánchez, Alfonso González, Carlos Rodríguez, Luis Chávez y Roberto Alvarado, además de que podría volver Diego Lainez junto con Sebastián Córdova, ambos de Tigres. También se mantiene la posibilidad de que el 'Pocho' Guzmán de Chivas sea convocado.

Finalmente la delantera de México quedaría a cargo de Henry Martín, Uriel Antuna, Alexis Vega, además del regreso del 'Chicharito' Hernández, quien pese a que acaba de volver a los entrenamientos con el Galaxy, ha reconocido que ya tuvo contacto con Diego Cocca. De igual manera, Rogelio Funes Mori podría ser tomado en cuenta.

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RESUMEN: México 2-2 Jamaica en el Estadio Azteca | CONCACAF Nations League

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