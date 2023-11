El posible mensaje de despedida de Maxi Araújo previo a ser vendido del Toluca

Una de las mayores decepciones del Apertura 2023 de la Liga BBVA MX es el Toluca, debido a que antes del arranque del semestre los Diablos Rojos eran uno de los candidatos a ser campeón del futbol mexicano, pero por su contraparte no les alcanzó ni siquiera para terminar entre los 10 primeros y clasificarse al play in.

Uno de los que se preveía que fuera una pieza clave en el sistema del conjunto escarlata era el uruguayo Maxi Araújo, quien en su primer torneo con los mexiquenses había dejado un grato sabor de boca, mismo que le valió ser convocado por Marcelo Bielsa para la selección de Uruguay.

Max Araújo ha sido una revelación con la Selección Uruguaya

Con la Garra Charrúa el 11 del Toluca llamó la atención de distintos scouts del futbol europeo, gracias a las buenas actuaciones que ha dado tanto en partidos amistosos como en los clasificatorios de Conmebol rumbo a la Copa del Mundo del 2026; antes de que terminara el Ap 2023 ya habían surgido rumores de una posible venta a Europa en el mercado de traspasos invernal.

“Fue un torneo difícil

Un torneo que personalmente siento que le fallamos a esta gran institución y su gente , pedir disculpas no sirve de nada cuando los hechos no hablaron .. Lo que me queda es agradecer por el apoyo en estas 17 jornadas , por llenar nuestra casa cada vez que jugábamos de local y por hacerse sentir en cada estadio de mexico . Gracias afición por siempre estar y a este gran equipo que siempre la lucho hasta el final , más juntos que nunca. . Volveremos más fuertes y decididos a darles alegrias #siemprediablos

Siempre será un placer defender esta camiseta @tolucafc hasta pronto”, escribió Maxi Araújo en sus redes sociales tras quedar eliminados del Ap 2023.

¿Qué significa la publicación de Maxi Araújo?

Rumores indican que la publicación de Araújo podría ser un mensaje de despedida a la afición del Toluca ante una inminente venta al futbol europeo en las próximas semanas o por contraparte únicamente es un posteo con mira hacia el Cl 2024, en donde espera permanecer con los Diablos Rojos.

