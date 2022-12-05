Posibles candidatos para ser director técnico de la Selección Mexicana

Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, reveló este domingo que los dueños de los clubes buscarían el perfil de un entrenador nacional. Por lo que estos son algunos de los candidatos si la Federación se decide por un técnico mexicano para la Selección Mexicana.

Tras el fracaso que se vivió con el estratega argentino Gerardo Martino, ahora la cúpula del futbol mexicano estudia quién será el relevo del Tata en el banquillo. Y aunque hay opciones interesantes en el extranjero, la declaración del dirigente cementero indica que están interesados en que sea de casa.

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En este caso, el nombre que más fuerte suena es el de Ignacio Ambriz, que viene de hacer un gran torneo con el Toluca al llevarlos hasta la final que perdieron estrepitosamente ante el Pachuca. Sin embargo, Nacho cuenta con mucha experiencia, ha trabajado en Europa y conoce la presión de dirigir equipos grandes.

El que sigue en la lista es Jaime Lozano luego de las sensaciones positivas que entregó como entrenador de la Selección Olímpica que ganó el bronce en Tokyo 2020. Si bien a nivel de clubes El Jimmy no tiene tantas credenciales, al menos ya demostró que sabe sacarle jugo a los jóvenes.

Candidatos con menores posibilidades

Otro candidato, pero que suena menos, es Rafael Márquez que ya empezó su carrera en los banquillos al frente de la filial del Barcelona. Aunque le falta experiencia como entrenador, nadie duda del liderazgo del que fuera capitán de la Selección Mexicana.

El nombre que se encuentra más tapado es el de Eduardo Fentanes que ha demostrado su capacidad al frente de Santos Laguna. A pesar de que es más conocido como un auxiliar técnico, se habla de que es la mente brillante detrás de varios clubes en los que ha trabajado.

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Finalmente, están las figuras de Miguel Herrera o Víctor Manuel Vucetich, quienes ya tuvieron una etapa como técnicos de la Selección Azteca, por lo que se ve complicado que puedan repetir