Con 32 puntos, producto de nueve victorias y cinco empates, Toluca acabó en el cuarto lugar del torneo Clausura 2023 y consiguió su clasificación de manera directa a la liguilla. Previo a su compromiso en los cuartos de final del certamen, los comandados por Ignacio Ambriz deberán esperar los resultados del repechaje para conocer a su rival.

Pachuca vs Atlético San Luis, León vs Puebla, Tigres vs Querétaro y Cruz Azul vs Atlas son los enfrentamientos de la fase de repechaje, de donde saldrán cuatros equipos que completarán la liguilla del torneo Clausura 2023. Igualmente, alguno de estos clubes será rival de Toluca en los cuartos de final.

Los posibles rivales del Toluca en los cuartos de final de la liguilla | Clausura 2023

Por su posición en la tabla, Toluca se medirá al mejor sembrado de los equipos que disputan la fase de repechaje en el Clausura 2023. En caso de que Pachuca, a quien favorecen las casas de apuestas, elimine al Atlético San Luis, los Tuzos se medirían a los Diablos en los cuartos de final, en lo que sería una repetición de la final anterior.

Ante una eliminación de Pachuca, León se perfilaría como rival para Toluca en los cuartos de final del torneo Clausura 2023: La Fiera se mide a Puebla, en lo que será el regreso de Nicolás Larcamón al Estadio Cuauhtémoc.

Toluca va por la revancha tras caer en la final de Apertura 2022

El conjunto dirigido por Ignacio Ambriz es el subcampeón más reciente de la primera división del futbol mexicano: cayó ante Pachuca en la final por marcador global de 8-2. Para el Clausura 2023, Toluca buscará estar en una final de Liga MX con el objetivo de alcanzar su décimo primer título del balompié azteca.

Además, fue la tercera final consecutiva de Liga MX que perdió Toluca: previo a caer contra Pachuca en el Apertura 2022, al equipo del Estado de México lo venció Santos en el partido por el título del Clausura 2018; finalmente, Xolos venció a los Diablos en el Estadio Nemesio Diez en el Apertura 2012.