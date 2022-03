Así quedó el panorama en el octagonal final de la Concacaf

La Selección Azteca empató sin goles en el Estadio Azteca en duelo correspondiente al octagonal final de la Concacaf frente a Estados Unidos y con la combinación de resultados, ninguna de las dos selecciones pudo asegurar su boleto a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Con el empate 0-0 en el Estadio Azteca, el conjunto de las “Barras y las Estrellas” y el cuadro mexicano se quedaron en 22 unidades, sin asegurar matemáticamente su pase a la justa mundialista. Estados Unidos es segundo detrás de Canadá pero con una mejor diferencia de goles que el equipo azteca.

Así recuerda Raúl Jiménez sus 10 años en la Selección Azteca

Posición de Costa Rica

Costa Rica fue el más beneficiado esta jornada, no sólo le quitó el invicto a Canadá con su triunfo, sino que con el empate de Panamá ante Honduras, los “Ticos” subieron al cuarto sitio con 19 puntos, mismos que en este momento lo tendrían en la repesca del mundial.

Panamá vs Honduras

Panamá dejó ir la ventaja ante Honduras en casa y con el empate a un gol ya no depende de sí mismo en los dos partidos restantes. Panamá queda en el quinto sitio de la clasificación y tendrá que buscar un tropiezo de Costa Rica en las últimas dos jornadas para aspirar a la reclasificación.

En el otro duelo del día, Jamaica y El Salvador empataron 1-1 en Kingston en un cotejo en el que ya no se jugaban nada ninguna de las dos selecciones.

Así quedó la tabla de posiciones con dos partidos restantes:

PAÍS PTS DIF

1. CANADÁ 25 13

2. ESTADOS UNIDOS 22 9

3. MÉXICO 22 6

4. COSTA RICA 19 2

5. PANAMÁ 18 1

6. EL SALVADOR 10 -7

7. JAMAICA 8 -7

8. HONDURAS 4 -17

También te puede interesar: Portugal sufre pero vence a Turquía en el repechaje de Qatar 2022

Próximos partidos:

Honduras vs México

Estados Unidos vs Panamá

El Salvador vs Costa Rica

Canadá vs Jamaica

Panamá vs Canadá

Costa Rica vs Estados Unidos

México vs El Salvador

Jamaica vs Honduras