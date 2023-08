Post Malone adquiere la carta más valiosa del Señor de los Anillos

Hace un par de meses la carrera por una de las cartas coleccionables de Magic:The Gathering, específicamente de la saga de ‘El Seños de los Anillos’ comenzó y los mejores postores iniciaron sus búsquedas para conseguir la tarjeta de ‘El Anillo Único’.

Inspirado en el legendario objeto de las novelas de Tolkien y con un valor interminable por ser la única pieza lanzada al mercado, el rapero norteamericano Post Malone fue el mejor postor para hacerse de la invaluable pieza, desembolsando 2.6 millones de dólares.

Te puede interesar: Call of Duty celebra el 50 aniversario del hip hop

Esa carta le cambió la vida a Trafton Arroyo, luego de recibir la millonaria suma de dinero, el también usuario de Tik Tok ‘BookTrafton’ reveló a través de un video en la plataforma, que él había conseguido la reliquia.

“Cuando encontré el Anillo Único, la primera persona que me vino a la mente fue Post Malone. He jugado MTG desde que era un niño y, obviamente, sería increíble conservar esta tarjeta.” Escribió Trafton Arroyo, la persona que vendió la carta.

La carta fue gradeada por PSA, otorgándole un 9 sobre 10, por lo que su estado de conservación es prácticamente perfecto.

Te puede interesar: Champions Road llega como nuevo evento a Rocket League

“Pero para un tipo como yo, poder venderlo es un cambio de vida. Realmente esperaba que fuera para alguien que lo apreciaría tanto como yo. Este es mi sueño hecho realidad, conocer a Post Malone y que me compre la tarjeta One Ring es literalmente un momento sacado de un cuento de hadas. Post Malone el Encuentro ha cambiado mi vida. Cosas como esta no le pasan a gente como yo, supongo que es magia. Estoy eternamente agradecido”, expresó Arroyo.