Potro Gutiérrez habla sobre la posible llegada de Luis Suárez

Desde el torneo pasado, la llegada de Luis Suárez a la Liga MX sonaba como una posibilidad, pero no se concretó. Sin embargo, en los últimos días los rumores volvieron a crecer ante el interés de Cruz Azul y hoy, después de la victoria ante Pumas por 2-1 en la Copa por México 2022, el Potro Gutiérrez, técnico de la Máquina, habló sobre ‘El Pistolero’.

“Ojalá venga. Nosotros estamos en esa expectativa. Si es Luis Suárez será bienvenido. Ya veremos qué haremos con él aquí, la idea es que meta goles. Si no se da seguiremos en esa búsqueda”, confesó el estratega celeste después de la victoria en Ciudad Universitaria.

Para El Potro, el conjunto celeste tiene la necesidad de reforzarse con un centro delantero -sin importar el nombre-, una posición en la que han sufrido ante la baja del ‘Cabecita’ Rodríguez y de Santiago Giménez.

“Yo pido un ‘9' y me dicen que Luis Suárez. Dije ¿por qué no? Es una posibilidad. Yo me enteré, la directiva me dijo y me preguntaron. La idea es apuntalar el plantel y estamos en esa línea de encontrar un ‘9'. Ojalá sea él.

Cada persona tiene el derecho de interpretarlo como quiera. Si se da, bienvenido. Un tipo de ese calibre siempre será muy bueno para el fútbol mexicano. Ojalá que venga para que la afición esté contenta”.

Si llega Luis Suárez, un extranjero tendría que salir

En caso de que llegara Luis Suárez, Cruz Azul tendría que sacrificar a un jugador extranjero y el Potro habló sobre ello.

“Lo que creo es que vamos a esperar. Hay un montón de cambios, hay posibilidades de que venga o no venga. ¿Qué nos queda? Estrada está entrenando, Iván también. Tienen que estar en forma”, concluyó el director técnico de la Máquina.