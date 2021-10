El Power ranking de la Semana 6 NFL sufrió movimientos

Se ha terminado otra semana más de la temporada regular de la NFL y gracias a lo que las organizaciones realizaron dentro del emparrillado han ascendido o decrecen en el ranking de los equipos que más poderosos se ven, el famoso power ranking.

A continuación, el ranking:

El primer puesto ha cambiado varias veces esta temporada al referirnos al mejor equipo de lo que va en la temporada, un momento fueron los Bills, otro los Bucaneros de Tampa Bay y los Cardenales de Arizona.

Después de ser el único equipo invicto en lo que va de la temporada, el puesto de honor es para los Cardenales de Arizona que a pesar de que su entrenador en jefe no pudo estar en el emparrillado junto a ellos debido a que arrojó positivo a COVID-19, su equipo mostró una versión que sin duda ilusiona a todos los seguidores de Arizona. Superaron a una de las mejores defensas dentro de la liga, a los Browns de Cleveland 37-17, en gran parte a la defensa que forzó en cinco ocasiones a Baker Mayfield a quedarse con el ovoide y ser capturado. Que el equipo esté invicto es una gran noticia para la dirigencia pues han logrado amalgamar un roster competitivo pero además desde el lejano 1974 no tenían un récord invicto. El mejor aliciente es que su ofensiva es de las mejores dentro de la liga.

El segundo lugar es ahora para los Bills de Búfalo , que a pesar de caer frente a los Titanes de Tenneesee siguen siendo uno de los equipos contendientes a llegar a postemporada con la etiqueta de favoritos para soñar con un partido en el Sofi Stadium. Ya no vale la pena hablar de esa decisión que para muchos fue equivocada de Sean McDermott de jugarse la cuarta oportunidad. Con ese talento honestamente no fue un error aunque en esta ocasión no les salió en su favor.

Los Bucaneros de Tampa Bay son el tercer mejor equipo dentro de la NFL en lo que va de la presente temporada. Iniciemos esta historia por partes, jugaron su tercer partido en menos de 12 días, la carga física pero además mental para estudiar a cada uno de los rivales es aún más significativo por lo que son merecedores de la tercera posición. Otra de las razones obviamente tiene que ser que ganaron.

Este power ranking se cierra con el equipo de América, los Vaqueros de Dallas. Lo que se ha visto de la organización en la presente temporada es magnífico. No solo derrotan en tiempo extra a los Patriotas de visita sino que además su unidad ofensiva y defensiva ha mejorado en comparación del año pasado. Trevon Diggs sigue amalgamando una temporada fantástica al conseguir su séptima intercepción en seis partidos, lo de Dak Prescott es hasta el momento el regreso del año tras una lesión además de que los receptores, CeeDee Lamb y Maury Cooper junto a los corredores Elliot y Pollard son piedra angular en el esquema ofensivo. Hace muchos años no se veía una versión balanceada y peligrosa de los Vaqueros como esta temporada.