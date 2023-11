Esto cuestan los boletos para el América vs León | Estadio Azteca

Terminó el Torneo Regular del Apertura 2023 y el Play In, quedaron definidos los encuentros para disputar los Cuartos de Final. Los encuentros son: América vs León, Monterrey vs Atlético San Luis, Tigres vs Puebla y Pumas vs Guadalajara.

Los encuentros de ida serán miércoles 29 y jueves 30 de noviembre, mientras que los de vuelta serán el sábado 2 y domingo 3 de diciembre.

Los partidos del miércoles serán; León vs América en punto de las 19:06 horas y Atlético de San Luis vs Rayados a las 21:10 horas. El jueves, los Camoteros de Puebla reciben en el estadio Cuauhtémoc a Tigres a las 18:45 horas y en la cancha del estadio Akron las Chivas de Guadalajara enfrentarán a los Pumas a partir de las 21:10 horas.

Para los juegos de vuelta los horarios son los siguientes: América vs León en punto de 19 horas. Rayados vs Atlético de San Luis a las 21:10 horas. Pumas vs Chivas a las 18:00 horas y por último Tigres vs Puebla a las 20:10 horas.

Boletos de América vs León

Uno de los partidos más llamativos de la serie es el de América vs León, luego de que la fiera avanzara tras un penal no marcado ante el Santos. El conjunto de Coapa regresa a las canchas luego de tres semanas de no tener actividad por lo que ya publicaron el precio de los boletos para el partido de vuelta en el Estadio Azteca.

En lo zona 400, 500 y 600 los boletos tienen un valor de $200 pesos, en la zona 300 cuestan $350 pesos, en la zona 100 cabecera cuesta $400, en la zona 100 lateral y 100 plus en $700 y por último, en palcos club y asientos club en $1200.

