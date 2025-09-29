Transfermarkt y la IA predicen que jugador de Chivas ganaría la bota de oro

Transfermarkt ha encendido la polémica y la ilusión en los aficionados de Chivas luego de que publicara una imagen en sus redes sociales, en el que pronostica con ayuda de la inteligencia artificial a los próximos 12 ganadores de la bota de oro y aparece un futbolista del rebaño.

La publicación no ha tardado en volverse viral pues, el ganador que pronostican es al delantero de Chivas, Cade Cowell. El Seleccionado de Estados Unidos ganaría la Bota de Oro en la temporada 2032-2033 pero siendo jugador del Chelsea.

En la imagen, transfermakt no explica en que se basó la IA para poder sacar el pronostico,

En los cometarios de la publicación, al ser una página conocida internacionalmente, muchos han cuestionado la aparición de los diferentes jugadores en la imagen pues consideran que faltan delanteros como: Vinicius, Viktor Gyökeres, etc.

La afición de Chivas se ilusiona con Cowell

En la publicación, hay un comentario de un aficionado de Chivas que toma con humor e ilusión que uno de sus jugadores aparezca en la predicción.

“2030 se consolida el tricampeonato para las gloriosas Chivas, lo que les da a los jugadores salida a Europa, uno de ellos es Cowell quien llega por compra de 10M, se terminará de adaptar y hace una temporada 32/33 fenomenal, top 5 balón de oro, triplete nacional, champions y se consolida como uno de los mejores atacantes del mundo, viva el fútbol de Cade Cowell”.

Chivas 1-0 Pumas | Gol de Cade Cowell

La Bota de Oro solo la pueden jugar jugadores que militen en Europa

La Bota de Oro es un trofeo otorgado anualmente por el conglomerado de medios deportivos European Sports Media, que premia al mayor goleador de las ligas europeas de máxima categoría de acuerdo con un sistema de puntos ponderados.

Los números de Cade Cowell con Chivas

Cade Cowell registra un total de 66 juegos disputados con Chivas en los que acumula un total de 3083 minutos en el terreno de juego, en los que ha logrado marcar 11 goles y dar cuatro asistencias.

Cade, ha demostrado en el futbol mexicano ser un futbolista con gran potencia física, velocidad y con un futuro bastante destacado al tener apenas 21 años.

Lo que tiene que mejorar Cowell es su definición de cara al arco pues no es un futbolista que defina de gran forma, al sacar sus disparos desviados, con gran potencia pero sin ir a la portería.

Por su edad, podría emigrar al futbol Europeo si es que logra empezar a mostrar una mejoría en su nivel.