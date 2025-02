El precio de los boletos para la Selección Mexicana vs Canadá de la Final Four de la Concacaf Nations League

El pasado viernes 21 de febrero del 2025, salieron a la venta los boletos para poder asistir a la Final Four de la Concacaf Nations League. Tanto para las semifinales entre Selección Mexicana vs Canadá y Estados Unidos vs Panamá, como para la final y el encuentro por el tercer lugar.

RESUMEN | River Plate 2-0 México Partido Internacional de la Selección Mexicana

Precio de los boletos para el México vs Canadá

La Selección Mexica se enfrentará a la Selección de Canadá el próximo jueves 20 de marzo del 2025 en punto de las 20:30 horas tiempo del centro de México.

El juego es en las semifinales de la Final Four de la Concacaf Nations League y ambos equipos buscan avanzar a la gran final de la competición, por lo que se espera que haya un gran apoyo en el estadio.

El boleto más barato para asistir al encuentro está en 57.65 dólares y el más caro se encuentra aproximadamente en más de 733.05 dólares.

Es importante mencionar que si comprar un boleto, podrás ver los dos partidos de semifinales ya que se disputan en el mismo estadio.

Precio de los boletos para la final de la Final Four de la Concacaf Nations League

Para la gran Final Four de la Concacaf Nations League, el boleto más barato va a tener un costo de 70.20 dólares. Mientras que el más caro tiene un valor de más de 1000 dólares.

¿Dónde se juegan las semifinales y la final de la Final Four de la Concacaf Nations League?



Los cuatro partidos, (dos de semifinales, uno por el tercer lugar y la gran final) se van disputar en el Estadio SoFi, sede de Los Ángeles Rams y Los Ángeles Chargers de la NFL, está ubicado en Hollywood Park, en Inglewood, California. Es un estadio que será sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026.