¿Cuánto cuesta el lujoso reloj que usó Santiago Giménez en su presentación con el Milan?

Santiago Giménez no solo sorprendió con su fichaje por el AC Milan, sino también con el lujoso reloj que lució en su presentación oficial con el club italiano: un Rolex Daytona. Este icónico modelo es un símbolo de exclusividad y poder, y su precio lo convierte en un accesorio al alcance de muy pocos.

¿Cuánto cuesta el Rolex Daytona que usó Santi Giménez?

El Rolex Daytona es uno de los relojes más codiciados en el mundo de la alta relojería. Dependiendo de la versión y los materiales utilizados, su valor en el mercado varía enormemente. De acuerdo con Chrono24, plataforma especializada en la compra y venta de relojes de lujo, los precios de este modelo oscilan entre los 23,000 y los 550,000 euros. Es decir, entre medio millón de pesos mexicanos y hasta casi 12 millones.

Los modelos más accesibles, como el Rolex Daytona 116503 de acero y oro amarillo, rondan los 23,000 euros, mientras que las ediciones más exclusivas, como el Daytona Rainbow con incrustaciones de diamantes, pueden superar el medio millón de euros.



Rolex ha ajustado recientemente sus precios debido al aumento en el costo del oro, lo que ha provocado incrementos de hasta el 8% en algunos de sus modelos más emblemáticos. Esta subida refuerza la exclusividad del Daytona, un reloj que, más allá de su estética, es una inversión que con el tiempo suele incrementar su valor.

La elección de Giménez por este modelo no es casualidad. Su Rolex Daytona refleja no solo su éxito como futbolista, sino también su buen gusto por los accesorios de lujo. Con su llegada a Italia, el delantero mexicano no solo buscará brillar en la Serie A, sino también dejar huella con su estilo dentro y fuera de la cancha.