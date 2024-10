¿Cuánto cuestan los boletos para el Tigres vs Rayados?

Ha comenzado la fecha FIFA la cual va a durar desde el lunes 7 de octubre del 2024, hasta el miércoles 16 de octubre del 2024. Debido a que la Selección Mexicana va a jugar contra Valencia y Estados Unidos, los equipos de la Liga BBVA MX tendrán descanso.

Aunque, no serán todos los que descansen ya que algunos van a disputar un partido amistoso para no perder el ritmo, como es en el caso del Tigres vs Rayados que se va a jugar en San Antonio Texas.

Resumen Tigres 1-0 Puebla | Jornada 11, Apertura 2024

Te puede interesar: ¡Clásico Regio EN VIVO! Así puedes ver el Tigres vs Rayados por TV Azteca

El encuentro será el próximo sábado 12 de octubre del 2024. El juego se disputará en el Estadio Alamodome, el cual cuenta con una capacidad para más de 65 mil aficionados. Se espera que haya una gran cantidad de aficionados en el encuentro.

El precio de los boletos

Hasta este martes 8 de octubre del 2024, son pocos los lugares disponibles en el Estadio. Por lo que hay una gran respuesta por parte de los aficionados de ambos equipos para poder asistir a un encuentro con gran rivalidad.

Hay varios precios, el más caro que queda disponible tiene un valor de 205 dólares por persona, aún faltando pagar los cargos. El lugar es en un asiento que se ubica al nivel del medio campo de juego y en las primeras 10 filas. Por lo que está cerca del terreno de juego.

📢🇺🇸 ¡Incomparables de Texas, nuestro querido ‘Stitch’ @jesusau98 les tiene una invitación para un planazo este fin de semana en San Antonio! 😎🐯¡Compra aquí tus boletos! ⤵️ — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) October 8, 2024

Mientras que la opción más barata que queda disponible está detrás de las porterías con un valor de 65 dólares por persona.

Gol de André-Pierre Gignac: Tigres: 1-0 Puebla |Jornada 11 del Apertura 2024

Te puede interesar: ¿Cuánto cuestan los boletos para el México vs Valencia en Puebla?