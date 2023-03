Estos son los precios para el Mazatlán vs Cruz Azul

Continúa la actividad del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX y este viernes tres de febrero se tendrán tres partidos correspondientes a la Jornada 10. A las 19:05 horas (tiempo del centro de México) se disputan dos juegos, el Necaxa vs Tigres y el Mazatlán vs Cruz Azul. A las 21:05 horas (tiempo del centro de México) se termina la actividad del día con el partido de Tijuana vs Atlas.

VER EN VIVO AQUÍ MAZATLÁN VS CRUZ AZUL

Como es costumbre de todos lo viernes botaneros podrás ver el partido de Mazatlán vs Cruz Azul a través de TV Azteca Deportes, por el sitio web, canal 7 y el canal de YouTube.

Faltando dos días para que se dispute el juego, ya dieron a conocer los precios de los boletos para ir al Estadio el Kraken.

Precios de boletos Mazatlán vs Cruz Azul

Los precios son debido a tener de rival a un equipo que tiene mucha afición por todo el país, el más barato va desde los 350 pesos y el más caro en 1200 pesos. Lo cierto es que podemos esperar un gran partido entre dos equipos que necesitan sumar los tres puntos.



Cabecera superior : 350 pesos

Oriente superior: 405 pesos

Poniente superior: 405 pesos

Portería Norte: 540 pesos

Portería Sur: 610 pesos

Tiro de Esquina: 675 pesos

Oriente Lateral: 754 pesos

Poniente Lateral: 810 pesos

Oriente Central: 945 pesos

Poniente Central: 1080 pesos

Sky Boxes: 745 pesos

Lounge: 1200 pesos

Ya se antoja el #ViernesBotanero, bailando banda, con mi🍺en mano y unas salchichas con limón y salsa.



Recibimos al @CruzAzul en el estadio con el mejor ambiente de México y los boletos ya están disponibles en las taquillas del Kraken, Plaza Acaya y https://t.co/oRbV8biruX pic.twitter.com/pr9iTpPOWR — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) February 28, 2023

Cruz Azul llega con Ricardo ‘Tuca’ Ferretti en el banquillo y con tres partidos consecutivos ganandos, en el onceavo lugar de la tabla con 10 puntos. Por otro lado, Mazatlán llega con 18 partidos disputados sin poder conocer la victoria, ubicado en el último lugar de la tabla con un punto.

