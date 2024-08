El precio de los boletos para el partido de América vs Puebla

Desde el pasado viernes 16 de agosto del 2024, se reanudó la actividad del Apertura 2024 con tres partidos, los cuales fueron: Puebla vs Rayados, Tijuana vs Santos y Atlético de San Luis vs Querétaro.

Se reanudó luego de que quedaron eliminados varios equipos mexicanos de la Leagues Cup 2024 y para no perder ritmo, decidieron regresar a la actividad. Ahora, este viernes 23 de agosto del 2024, regresarán todos los equipos a tener actividad en el Apertura 2024 al quedar todos fuera del torneo, por lo que volverán a jugar en los estadios.

La actividad se reanudará con los partidos de la jornada 5 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX. Los cuales son: Querétaro vs Cruz Azul, Mazatlán vs Pachuca, Tijuana vs Monterrey, Necaxa vs Juárez, León vs Santos, Atlas vs Pumas, Tigres vs Chivas, América vs Puebla y Toluca vs Atlético San Luis.

Uno de los juegos más llamativos es el de América vs Puebla. El equipo de Coapa regresa a la actividad al ser uno de los equipos que más lejos logró llegar en la Leagues Cup. El partido se va a disputar el sábado 24 de agosto del 2024 en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México.

Precio de los boletos para el América vs Puebla

El encuentro será en el Estadio Ciudad de los Deportes. Todos los aficionados azulcremas podrán volver a ver a su equipo en vivo y en directo. Los boletos van desde los 200 pesos hasta los 900 el más caro.

En la zona Preferente Sur está en 200 pesos, Cabecera Norte $300, Cabecera Sur $300, Preferente Lateral $350, Platea Alta $400, Platea Baja $500 y Especial Club en $900. La preventa azulcrema será el 20 de agosto del 2024 y la venta general comienza el 21 de agosto del 2024.

