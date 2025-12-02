La inteligencia artificial predice cuáles serían las selecciones con más suerte en el sorteo del Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y millones de aficionados alrededor del mundo conocerán a los rivales que enfrentará su selección en el torneo más esperado a nivel global. México llega a la cita mundialista como anfitriona, por lo que será cabeza de serie, evitándose enfrentar a potencias futboleras . En este contexto, la inteligencia artificial de ChatGPT predijo qué selecciones tendrán una fase de grupos “accesible” durante la Copa del Mundo.

Las selecciones que tendrán suerte en el sorteo del Mundial 2026, según la IA

Argentina

ChatGPT menciona que al pertenecer al bombo 1, Argentina evitará a todas las potencias que comparten dicho conjunto. Por otro lado, menciona que hay varias selecciones irregulares en bombos 2 y 3 que podrían hacerle el camino más suave y, como si fuese poco, históricamente suele recibir grupos manejables.



Posible grupo (según la IA): Argentina – Irán – Panamá – ganador de repechaje intercontinental.

Crédito: @Argentina / X Selección Argentina

España

La inteligencia artificial remarca que España llega como líder del ranking FIFA, por lo que podría evitar rivales muy físicos o incómodos si el azar la cruza con equipos de bajo gol como Túnez, Uzbekistán, Jordania o Nueva Zelanda. ChatGPT menciona que sus riesgos reales del bombo 2 son pocos (Croacia, Uruguay, Colombia). Si evita a esos, el grupo es suave.



Posible grupo (según la IA): España – Austria – Costa de Marfil – Nueva Zelanda

Crédito: @SEFutbol / X Selección de España

México

La IA de ChatGPT menciona que si bien su nivel actual no es alto, el bombo le juega completamente a favor. La herramienta de Open AI remarca que Conmebol está muy repartida, así que podría evitar a selecciones incómodas y terminar con rivales de ranking bajo de Asia, África o CONCACAF.



Posible grupo (según la IA): México – Australia – Sudáfrica – Jordania

Instagram: Selección Mexicana

Estados Unidos

ChatGPT cree que Estados Unidos puede recibir grupos bastante favorables si cae con rivales de menor roce europeo. Según su perspectiva, el factor “localía” también influye en la percepción de accesibilidad.



Posible grupo (según la IA): Estados Unidos – Suiza – Qatar – Cabo Verde

Crédito: @USMNT / X Selección de Estados Unidos

¿Cuándo se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026?

Tras una larga espera, la FIFA anunció que el sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo este próximo viernes 5 de diciembre. El evento comenzará a las 11:00 horas (tiempo Centro de México) y se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C.