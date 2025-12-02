La inteligencia artificial predice cuáles serían las selecciones con más suerte en el sorteo del Mundial 2026
El sorteo del Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y la inteligencia artificial predice qué equipos tendrán los grupos más fáciles durante el torneo
El sorteo del Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y millones de aficionados alrededor del mundo conocerán a los rivales que enfrentará su selección en el torneo más esperado a nivel global. México llega a la cita mundialista como anfitriona, por lo que será cabeza de serie, evitándose enfrentar a potencias futboleras . En este contexto, la inteligencia artificial de ChatGPT predijo qué selecciones tendrán una fase de grupos “accesible” durante la Copa del Mundo.
Las selecciones que tendrán suerte en el sorteo del Mundial 2026, según la IA
Argentina
ChatGPT menciona que al pertenecer al bombo 1,
Argentina evitará a todas las potencias
que comparten dicho conjunto. Por otro lado, menciona que hay varias selecciones irregulares en bombos 2 y 3 que podrían hacerle el camino más suave y, como si fuese poco, históricamente suele recibir grupos manejables.
- Posible grupo (según la IA): Argentina – Irán – Panamá – ganador de repechaje intercontinental.
España
La inteligencia artificial remarca que España llega como líder del ranking FIFA, por lo que podría evitar rivales muy físicos o incómodos si el azar la cruza con equipos de bajo gol como Túnez, Uzbekistán, Jordania o Nueva Zelanda. ChatGPT menciona que sus riesgos reales del bombo 2 son pocos (Croacia, Uruguay, Colombia). Si evita a esos, el grupo es suave.
- Posible grupo (según la IA): España – Austria – Costa de Marfil – Nueva Zelanda
TE PUEDE INTERESAR:
- HISTORIA: México GOLEA 14-0 y sueña con ser el gran favorito en la próxima Copa del Mundo
- Sin importar que pase en el duelo con Cruz Azul, este jugador tendría los días contados en Chivas
- Es casi un hecho que Sergio Ramos saldrá de Rayados y este equipo se adelanta en su fichaje para el 2026
México
La IA de ChatGPT menciona que si bien su nivel actual no es alto, el bombo le juega completamente a favor. La herramienta de Open AI remarca que Conmebol está muy repartida, así que podría evitar a selecciones incómodas y terminar con rivales de ranking bajo de Asia, África o CONCACAF.
- Posible grupo (según la IA): México – Australia – Sudáfrica – Jordania
Estados Unidos
ChatGPT cree que Estados Unidos puede recibir grupos bastante favorables si cae con rivales de menor roce europeo. Según su perspectiva, el factor “localía” también influye en la percepción de accesibilidad.
- Posible grupo (según la IA): Estados Unidos – Suiza – Qatar – Cabo Verde
¿Cuándo se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026?
Tras una larga espera, la FIFA anunció que el sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo este próximo viernes 5 de diciembre. El evento comenzará a las 11:00 horas (tiempo Centro de México) y se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C.