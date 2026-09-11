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Dónde ver EN VIVO la Jornada 4 de la Premier League; horarios y canales de transmisión

La Jornada 4 de la English Premier League finalmente ha llegado, motivo por el cual luce interesante conocer dónde ver en vivo cada uno de los juegos.

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|X: Manchester City

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Comienza la cuenta regresiva para el inicio de una fecha más en la Liga más importante que hay en el mundo. La English Premier League se dice lista para presentar la Jornada 4, motivo por el cual en los próximos párrafos conocerás los horarios y canales de transmisión oficiales.

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La Premier League se ha convertido en uno de los torneos más divertidos de ver gracias a la calidad de los equipos, así como a la templanza de sus jugadores y a los delanteros con los que cuenta. Por tal motivo, luce necesario conocer más respecto a la Jornada 4 de esta Liga.

¿Quién es el líder momentáneo de la Premier League?

Después de 3 fechas disputadas, es el Manchester City quien se mantiene con el liderato de la English Premier League luego de sumar 9 puntos de 9 posibles. Debajo de ellos aparecen otras instituciones como Arsenal, Hull City, Chelsea y Brentford, quienes completan el Top 5.

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Sin embargo, también hay escuadras que han decepcionado en este inicio de temporada. Para muestra de ello está el último lugar de la competición Coventry City, aunque muy cercano a ellos se encuentran el Fulham, el Aston Villa y el Tottenham, equipos históricos de la Premier League.

¿Dónde ver EN VIVO la Jornada 4 de la Premier League por HBO Max?

  • Bournemouth vs Brentford | sábado 12 de septiembre | 8:00 horas.
  • Chelsea vs Hull City | sábado 12 de septiembre | 8:00 horas.
  • Tottenham vs Everton | sábado 12 de septiembre | 10:30 horas.
  • Coventry vs Brighton | domingo 13 de septiembre | 7:00 horas.
  • Manchester United vs Manchester City | domingo 13 de septiembre | 9:30 horas. 

¿Dónde ver EN VIVO la Jornada 4 de la Premier League por Fox One?

  • Liverpool vs Fulham | sábado 12 de septiembre | 8:00 horas.
  • Crystal Palace vs Ipswich | sábado 12 de septiembre | 8:00 horas.
  • Aston Villa vs Nottingham | sábado 12 de septiembre | 8:00 horas.
  • Sunderland vs Arsenal | sábado 12 de septiembre | 13:00 horas.
  • Leeds vs Newcastle | lunes 14 de septiembre | 13:00 horas. 
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