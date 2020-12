Jugadores del Wolverhampton tienen prohibido ir al supermercado por miedo al COVID-19

Ciudad de México, México.- La pandemia que actualmente golpea al mundo por COVID-19 ha transformado la vida cotidiana; muchas de las cosas que antes parecían ‘normales’ han tenido que cambiar. Inglaterra ha sido una de las regiones más afectadas y el futbol, con todos sus componentes, también lo ha resentido.

El Wolverhampton, actual equipo del mexicano Raúl Alonso Jiménez, ha tomado medidas precautorias para evitar los contagios en su plantel. La más radical ha sido que los futbolistas tienen prohibido ir de compras al supermercado; el técnico del club, Nuno Spíritu Santo, explicó las razones e invitó a sus futbolistas a no relajarse y tener más cuidado.

Getty Images





“Tenemos que evitar cualquier tipo de riesgo porque tenemos una plantilla pequeña, y contamos ya con algunos jugadores de baja. No podemos permitirnos perder a ningún jugador, les decimos a diario ‘no os relajéis y tratad de tener más cuidado. Tenemos personal para ir de comprar y a los supermercados en su lugar”. Nuno Espíritu Santo en conferencia de prensa

Wolves reciben al Tottenham en la jornada 15

Este domingo, Molineux Stadium tendrá un auténtico partidazo correspondiente a la Jornada 15 de la actual temporada de la Premier League. Los ‘Lobos’ reciben al Tottenham en un partido que promete un buen espectáculo. Este encuentro comenzará en punto de la 1:30 pm, hora del Centro de México.

El cuadro local llega como undécimo de la tabla con 20 unidades tras 14 juegos disputados, mientras que los dirigidos por José Mourinho han caído en las últimas jornadas, situándose en el octavo puesto con 25 puntos totales.

Los Spurs también tendrán una baja importante para este partido; se trata del mediocampista argentino Giovani Lo Celso, quien no volverá a jugar hasta el próximo 2021, debido a la lesión que sufrió el pasado fin de semana ante el Leicester City.

“Gio, no, no estará en forma. “No sé (cuándo regresará), seguro que no jugará en este período de Navidad y Año Nuevo”. José Mourinho hace unos días tras la victoria ante el cuadro de los Foxes.