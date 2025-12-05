FIFA entregó Premio de la Paz en una ceremonia histórica

Como parte del Sorteo Final de la Copa Mundial FIFA 2026, se presentó el nuevo Premio FIFA de la Paz, una distinción que reconoce “acciones excepcionales y extraordinarias por la paz”. En esta edición inaugural, el galardón recae en Donald Trump, un resultado que no sorprende tras semanas de especulación y que ya genera amplio debate en el mundo del fútbol y entre grupos defensores de los derechos humanos.

La ceremonia tuvo lugar en el Centro Kennedy de Washington, el mismo escenario donde se celebró el sorteo, y donde Trump —quien preside actualmente el consejo directivo del recinto— acudió como anfitrión y como una de las figuras centrales de la jornada. Pese a la polémica, la FIFA sostuvo que el reconocimiento responde al rol del mandatario en la cooperación entre Estados Unidos, México y Canadá rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026.

¿Qué es el Premio FIFA de la Paz y por qué existe?

La FIFA anunció en noviembre la creación del Premio FIFA de la Paz, con la promesa de celebrar acciones que “unen al mundo”. La idea, según la organización, es que el galardón represente la voz de más de 5,000 millones de aficionados y se convierta en un reconocimiento anual dentro de la agenda global del fútbol.

Sin embargo, el proceso de elección del ganador no está claro. La FIFA no reveló a sus nominados, metodología, panel evaluador ni criterios detallados, lo que ha despertado fuertes críticas. Organizaciones como Human Rights Watch y FairSquare cuestionan la opacidad y señalan una peligrosa falta de neutralidad política dentro del organismo que dirige Gianni Infantino.

Aun así, la FIFA insiste en la necesidad de que su presidente debe mantener relaciones estrechas con los líderes de los países coanfitriones y apunta a que la colaboración con Donald Trump ha sido clave para la coordinación logística de la Copa Mundial FIFA. La entrega del primer premio en Washington refuerza esa narrativa.

