ÚLTIMA HORA: Memo Ochoa, Isaac del Toro, Erick Portillo, Kenia Lechuga y Yareli Salazar ganan el Premio Nacional de Deportes 2026
Guillermo Ochoa, Isaac del Toro, Erick Portillo, Kenia Lechuga, Yareli Salazar, Doramitzi González y María Espinoza figuran entre los galardonados con el máximo reconocimiento deportivo que entrega el Gobierno de México.
Isaac del Toro conquistó por segundo año consecutivo el Premio Nacional de Deportes 2026 y sumó su segundo galardón consecutivo. El ciclista mexicano obtuvo el reconocimiento más alto en cuanto se refiere a deportista profesional por parte del gobierno mexicano.
El ‘Torito’, quien tuvo un año espectacular y quedó en el tercer lugar en el Tour de France, así como ganador del Maillot blanco como campeón de la clasificación de los jóvenes, ganó este premio por segunda ocasión consecutiva luego de que lo obtuvo en 2025.
En tanto, en la categoría de deporte amateur, conquistaron el galardón Erick Portillo, saltador de altura mexicano; Kenia Lechuga, remera mexicana, y Yareli Salazar, ciclista mexicana.
Reconocen a Memo Ochoa
Por su parte, el exportero Guillermo Ochoa fue galardonado al premio de trayectoria deportiva luego de que colgó los guantes tras su participación en el Mundial 2026, torneo que marcó su sexta justa mundialista
Premio Nacional de Deportes Profesional
Isaac Del Toro
No Profesional
Yareli Salaza
Erick Portillo
Kenia Lechuga
Trayectoria deportiva
Guillermo Ochoa
Doramitzi González
Entrenadores
María Espinoza
¿Cuánto dinero reciben los ganadores del Premio Nacional del Deporte?
El Premio Nacional de Deportes en México otorga un incentivo económico de 796,005 pesos mexicanos y una medalla de oro ley de 0.900, roseta y un diploma.