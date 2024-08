Los premios económicos que ganaron los equipos de la Liga BBVA MX en la Leagues Cup

Por segundo año consecutivo, la MLS se quedará con el trofeo de la Leagues Cup. En la edición de este año, para las semifinales del certamen no habrá escuadras de la Liga BBVA MX, luego de la eliminación de América y Mazatlán en los Cuartos de Final, ambos por la vía de los penaltis, tras igualar en los 90 minutos en sus respectivos encuentros.

La diferencia con el año pasado, fue que para la antesala de la competencia, México tenía como representante a los Rayados de Monterrey, que avanzaron hasta las semis, pero que fueron eliminados en esa instancia, e incluso, perdieron el partido por el tercer lugar, para ser cuartos.

¿Cuánto habría ganado los equipos mexicanos por estar en la Leagues Cup?

De acuerdo con David Medrano, los conjuntos aztecas ganarían 200 mil dólares por partido disputado, más 50 mil dlls extras si ganaban sus respectivos encuentros, junto a bonos por ir avanzando a las siguientes fases del torneo, ya fuera los 16vos, octavos, cuartos, etc.

Con esto, la escuadra que más ganancias tendría sería el Mazatlán, que habría obtenido 1.6 mdd; seguido de Toluca y Tigres con 1.4 mdd; luego Pumas y Cruz Azul con 1.2 mdd; en tanto el América sumaría 1 mdd, ya que ellos iniciaron su participación desde la ronda de eliminación directa.

Las escuadras que menos dinero habrían acumulado serían: Chivas, Rayados, León, Puebla, Atlético San Luis, Xolos y Querétaro, que se quedaron eliminados en la Fase de Grupos, y tendrían ganancias de 400 mil dólares.

Regresa la Liga BBVA MX con la Jornada 5 del Apertura 2024

Tras el parón por la Leagues Cup, ahora vuelve el Apertura 2024 con la Jornada 5. Donde destaca el partido entre Tigres y Chivas como el más atractivo de la fecha. Este encuentro lo podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deporte, este sábado 24 de agosto. El resto de los duelos serán:

Querétaro vs Cruz Azul | 7:00 PM | Viernes 23 de agosto

Mazatlán vs Pachuca | 8:00 PM (aztecadeportes.com, App de Azteca Deportes y Azteca 7) | Viernes 23 de agosto

Xolos vs Rayados | 9:05 PM | Viernes 23 de agosto

Necaxa vs FC Juárez | 5:00 PM | Sábado 24 de agosto

León vs Santos | 7:00 PM | Sábado 24 de agosto

Atlas vs Pumas | 7:00 PM | Sábado 24 de agosto

América vs Puebla | 9:05 PM | Sábado 24 de agosto

Toluca vs Atlético San Luis | 12:00 PM | Domingo 25 de agosto