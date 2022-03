Prensa de El Salvador asegura que quieren aguarle la fiesta a México

La Selección de El Salvador hizo reconocimiento de cancha del Estadio Azteca previo a su duelo ante la Selección Mexicana, mañana por la última jornada de las Eliminatorias Mundialistas rumbo a Qatar 2022.

La prensa de los Cuscatlecos aseguró que México ha perdido fuerza y empuje en el estadio Azteca en el último tramo de las eliminatorias de la CONCACAF.

Reconocimiento Estadio Azteca 👊🏻 pic.twitter.com/Gpr6UTFJXr — La Selecta (@LaSelecta_SLV) March 30, 2022

“Panamá en el estadio Azteca mereció mejor suerte, quizás se pudo haber llevado hasta los 3 puntos, México ya no es el mismo en el estadio Azteca”, afirma Christian, periodista de El Salvador.

Además, los salvadoreños confesaron que trataran de aguarle la fiesta a México en su casa y ante su gente.

“El Salvador viene con toda la confianza y no tiene nada que perder, vienen a tratar de amargarle la fiesta a la Selección Mexicana y a buscar el Aztecazo”, asegura el reportero salvadoreño.

Enrico Dueñas podrá jugar con El Salvador

El seleccionador de El Salvador, Hugo Pérez, convocó al mediocampista ofensivo del Vitesse holandés, Enrico Dueñas Hernández, así como al zaguero central de Luis Ángel Firpo, Eduardo Vigil para formar parte de la delegación de la selección mayor.

Dueñas no pudo estar presente en los compromisos ante Jamaica y Costa Rica debido a que dio positivo a COVID-19, previo a realizar su viaje de Países Bajos a El Salvador en esta ventana FIFA de marzo y según declaraciones del médico de la selección nacional, Heriberto Guerrero, “Enrico ha llegado en perfectas condiciones, no ha mostrado secuela alguna de la enfermedad porque no las tuvo ya que se mostró asintomático”, destacó el médico de los salvadoreños.

Mientras que el migueleño Vigil atendió el llamado del técnico Pérez para incorporarse al plantel azul y blanco luego de la lesión que sufriera el domingo anterior el central Roberto Carlos Domínguez en su pierna derecha cuando apenas habían transcurrido nueve minutos de juego.