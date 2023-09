La prensa de España quiere a Santiago Giménez en el Real Madrid

Santiago Giménez ha tenido un gran paso en el Feyenoord. Está viviendo apenas su segunda temporada y ya es líder de goleo en la Eredivisie, consagrándose como uno de los favoritos de la afición.

Es por eso que sus goles lo han llevado a estar en la mira de muchos equipos grandes en Europa. No sólo de la Premier League, de donde se menciona que Arsenal, Chelsea y Tottenham lo estarían monitoreando, sino que en España han pedido su fichaje para el Real Madrid.

Piden que el Real Madrid fichen a Santiago Giménez

El periodista español, Tomás Roncero, quien es un fanático declarado del Real Madrid y habló de la actualidad De Santiago Giménez. Para él, el delantero mexicano encajaría perfecto en el conjunto ‘merengue’, pues dijo que le recuerda a Hugo Sánchez.

“Santiago Giménez me ha llamado mucho la atención. Paisano de Hugo Sánchez, ha empezado la temporada como un tiro, ha llamado la atención con sus goles. ¿Por qué no? Un revival con un mexicano en el Real Madrid, me gustaría mucho”, dijo Roncero en entrevista con AS de España.

La temporada del Real Madrid, por ahora va bien, pues apenas han perdido un partido de los siete que ha disputado en LaLiga y se mantiene como sublíder, mientras que en la Champions League también debutaron con victoria sobre el Unión Berlín.

El problema es que los goles los ha hecho Jude Bellingham y hasta ahora, la única opción clara de centro delantero que tiene Carlo Ancelotti, es Joselu Mato. Es por eso que la llegada De Santiago Giménez caería con el pie derecho en el conjunto blanco y quizá, podría hacerse de la titularidad muy pronto. Por ahora, seguiremos disfrutando de sus goles con el Feyenoord.

