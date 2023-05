Prensa da por hecho el fichaje de un delantero de la Premier League por el Barcelona

Barcelona se mantiene ene el liderato de LaLiga; 11 puntos le separan de su principal contendiente esta temporada, el conjunto merengue, por lo que se perfila en esta recta final para quedarse con el título en España. Sin embargo, ha llamado la atención que el club no marca un gol en los últimos 3 enfrentamientos. Algo que que no ha pasado desapercibido por la prensa, motivó por el cual, el club tendría atado a uno de los mejores delanteros de la Premier League.

¿Qué delantero tendría atado el Barcelona para la 2023-24?

De acuerdo con los reportes del Daily Mail, el equipo de Xavi Hernández tendría muy avanzadas las negociaciones con Roberto Firmino, el delantero del Liverpool acaba su contrato esta temporada y llegaría como agente libre a la entidad blaugrana. El diario británico da por hecho la llegada del futbolista al Barcelona para la 2023-24, ha falta de unos meses por iniciar con el régimen de transferencias.

También informaron que Jurgen Klopp habría intentado retener al atacante de 31 años, pero la propuesta culé le habría parecido atractiva para continuar con su carrera, a pesar de que Barcelona cuánta muy cubierto el eje del ataque con Robert Lewandowski (actual Pichichi de LaLiga), por lo que el brasileño asumiría un rol secundario en la plantilla.

Roberto Firmino marcó un total de 79 goles en las 8 temporadas que vistió la camiseta del Liverpool. Llegó al club procedente del Hoffenheim en 2015 y desde entonces se convirtió en uno de los ídolos de Anfield, formando un tridente histórico para los Reds (Con Mané y Salah).

Lionel Messi sigue en el radar

Al margen de la llegada de Firmino, el club blaugrana continúa trabajando en la estrategia para el regreso de Lionel Messi la siguiente temporada, hay muchos indicios que apuntan a que puede ser una realidad. No ha renovado con el Paris Saint-Germain; no ha dado respuesta a la oferta proveniente de Arabia Saudita; sobre la MLS tampoco ha existido algún guiño, y en la prensa catalana aseguran que ha mantenido contacto con algunos de los jugadores importantes de la actual plantilla culé, donde no habría descartado su vuelta a la Ciudad Condal.