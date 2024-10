Preocupa derrota del Real Madrid en Champions League; Carlo Ancelotti

Después de la derrota como visitante en la jornada 2 de la Champions League, el entrenador del Real Madrid salió preocupado por la actuación de sus jugadores en la cancha del Lille, los franceses se quedaron con los 3 puntos luego del gol de penal de Jonathan David en la compensación del primer tiempo.

“La tristeza llega de la sensación del equipo. Los partidos se pueden perder porque esto es el deporte pero la sensación que hemos dado me preocupa más. No hay que buscar excusas. Otras veces también hemos jugado muchos partidos seguidos. No ha sido una buena noche y ya está", mencionó Carlo Ancelotti después del partido.

Lille fue mejor en la cancha

El entrenador italiano no le quitó mérito al gran trabajo del club francés que se puso en ventaja antes del final de la primera parte gracias a un penal que fue otorgado por el VAR tras una mano de Eduardo Camavinga.

“El equipo rival ha jugado mejor que nosotros y ha merecido ganar. No me ha sorprendido. Es un equipo que maneja muy bien el balón y que estaba muy motivado esta noche. Han jugado con más intensidad. Nos ha costado entrar en el partido y ahora hay que aprender. Tenemos que mejorar en lo que es bastante claro, no es muy complicado”, añadió el entrenador del Madrid.

Los “Merengues” sumaban 37 partidos oficiales sin perder, su última derrota había sido ante el Atlético de Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey en Enero, 8 meses y 15 días duró su racha positiva entre Liga, Champions y Supercopa de Europa.

“La crítica por el partido de hoy es justa, correcta y tenemos que aceptarla porque es así. No hemos dado una buena versión en este partido. La última derrota fue un toque de atención fantástico porque no hemos vuelto a perder y espero que esta sea así otra vez”, añadió Ancelotti.