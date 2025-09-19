¡PREOCUPACIÓN en Chivas! Los dos BAJAS que tendría el Rebaño previo a la Jornada 9 del Apertura 2025

Las Chivas Rayadas del Guadalajara han tomado un respiro en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX luego de vencer al América en el Clásico Nacional que se disputó en el Estadio Ciudad de los Deportes , además de que empataron ante los poderosos Tigres en el Estadio Akron , sin embargo, las lesiones los han aquejado constantemente y ahora podrían perder a dos jugadores fundamentales para el partido ante el Toluca como Roberto “Piojo” Alvarado y Érick “Guti” Gutiérrez.

Ambos jugadores no vieron actividad ante los Tigres, Piojo Alvarado debido a una lesión que sufrió durante el Clásico Nacional y el “Guti” porque tuvo una molestia durante uno de los entrenamientos previos, lo cual fue explicado por el entrenador Gabriel Milito durante la conferencia de prensa post partido en Zapopan.

“’Guti’ es una baja importante para nosotros, igual que la de ‘Piojo’. Espero que ambos tengan una pronta recuperación, el tiempo tiene que ver con la evolución que tengan”, dijo Milito ante los medios de comunicación.

Asimismo, detalló la lesión de Gutiérrez y aunque no ofreció un diagnóstico certero sobre ambos futbolistas, podrían perderse el partido ante Toluca debido a la cercanía del cotejo.

“Guti terminó bien el entrenamiento pero sintió una molestia en el recto, en el cuádriceps, de hecho iba a iniciar el partido, pero bueno, no apareció, no pudimos incluirlo. El tiempo tiene que ver con la evolución, el tiempo exacto no lo sabemos”, concluyó.

Chivas vs Toluca, fecha y hora del partido de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El partido entre Chivas y Toluca de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX se llevará a cabo este sábado 20 de septiembre en punto de las 7:07 pm tiempo del centro de México en el Estadio Akron de Zapopan.

Para el duelo entre el Rebaño y los Diablos Rojos, el conjunto dirigido por Antonio “Turco” Mohamed es ligero favorito.

