Así fue la presentación de Diego Cocca como DT de la Selección Mexicana

Diego Cocca fue oficialmente presentado como técnico de la Selección Mexicana. El entrenador argentino quedó fuera de Tigres, luego de haber aceptado el cargo con el conjunto azteca, más allá de que tenía la “libertad” de terminar el Clausura 2023 con los felinos para después llegar.

Cocca fue el ganador de una carrera de seis candidatos, entre los que se mencionaron nombres como Antonio Mohamed, Marcelo Bielsa, Nacho Ambriz, Guillermo Almada y Miguel Herrera. El proyecto de Diego, fue el que más convenció a la directiva azteca.

Diego Cocca presentado como técnico de la Selección Mexicana

Junto a Rodrigo Ares de Parga, quien recientemente fue nombrado como Director Ejecutivo de Selecciones Nacionales, Diego Cocca dio sus primeras palabras como entrenador de la Selección Mexicana. El directivo explicó cómo fue que llegó el argentino al banquillo.

“Teníamos prisa porque en marzo tenemos los dos primeros partidos de la Liga de Naciones, pero tampoco teníamos que precipitarnos. Se analizar técnicos en base conocimiento del futbol mexicano, primer principio básico, segundo, que conociera bien las características del futbol mexicano. Tercer punto que creo que era muy importante, que tuviera un manejo de grupo adecuado. Necesitábamos un técnico que creyera en el jugador mexicano, que tuviera un concepto y un modelo de juego bien definido”, aseguró.

De igual manera reveló que fueron cinco candidatos los que se tomaron en cuenta, en entrevistas que tuvieron dos fases. En el momento que se decantaron por Cocca, se pusieron en contacto con la directiva de Tigres para anunciarles de la decisión.

“Para mi y mi forma de pensar, este lugar a México, que me ha dado tanto hacer crecer a su Selecciones, era una posibilidad que no podía dejar pasar”, dijo el entrenador argentino. “Me siento seguro de poder trabajar de la mejor manera para hacer crecer a la Selección Mexicana. Quiero agradecer a la gente de Tigres, a su directiva, a los jugadores, a su afición, agradecer por darme la posibilidad de trabajo. Es un club espectacular y me han tratado de maravilla. A los jugadores que también, no tengo más que palabras de agradecimiento”, agregó.

¿Cuándo debutará Diego Cocca con la Selección Mexicana?

Será hasta marzo cuando Diego Cocca se presente en un partido oficial con la Selección Mexicana. En el partido de la CONCACAF Nations League en el que se medirán a Surinam, en calidad de visitantes.

