Presentan Calendario 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol; dos equipos se suman al circuito

La Liga Mexicana de Beisbol presentó este jueves de manera oficial, su calendario 2024 en el que destaca la expansión a 20 equipos, llegando al circuito de verano los Conspiradores de Querétaro y los Dorados de Chihuahua, novenas que como el resto de los 18 conjuntos celebrarán 93 encuentros, iniciando las actividades el 11 de abril.

Por segunda ocasión en la historia y la primera desde 1979, la LMB contará con 20 equipos: colocando a Querétaro en la Zona Sur, y a Chihuahua en la Zona Norte.

¿Cuándo inicia la temporada 2024 de la LMB?

El jueves 11 de abril, será la fecha en la que se cantará el Playball en el Juego Inaugural, cuando los Diablos Rojos del México visiten a los campeones Pericos de Puebla en el Estadio Hermanos Serdán poniendo en marcha la temporada 2024.

Las demás Series Inaugurales serán del 12 al 14 de abril: Chihuahua vs Unión Laguna, Durango vs Saltillo, Tijuana vs Monterrey, Jalisco vs Aguascalientes, Monclova vs Dos Laredos, Veracruz vs Oaxaca, Campeche vs Tabasco, Yucatán vs León y Querétaro vs Tigres.

Del 16 al 18 de abril será el periodo cuando Charros de Jalisco se presenten en casa ante sus aficionados al recibir a Sultanes de Monterrey; en tanto que Dorados de Chihuahua jugarán como locales por primera vez en su regreso ante Rieleros de Aguascalientes.

Veracruz aparece en el calendario para el Juego de Estrellas 2024

Veracruz será la sede del Juego de Estrellas de la LMB por cuarta ocasión en la historia, primera desde 2007. El Parque Beto Ávila recibirá a lo más selecto de la LMB para enfrentarse del 24 al 26 de mayo en el fin de semana estelar.

Definen cierre de temporada y agenda de postemporada incluyendo Serie del Rey en la LMB

La campaña regular cerrará el jueves 1 de agosto. Se utilizará el mismo sistema de competencia de 2023: se jugará a rol corrido y avanzarán a playoffs los seis mejores equipos de cada zona con base en el porcentaje de ganados y perdidos.

Habrá cuatro etapas de playoffs: Primer Playoff, del 3 al 12 de agosto; Series de Zona, del 13 al 22 de agosto; Series de Campeonato, del 23 de agosto al 1 de septiembre; y la Serie del Rey, del 2 al 11 de septiembre.

