Presentan flamante refuerzo de Diablos Rojos del México, Robinson Canó

La estrella del beisbol, el dominicano Robinson Canó se integró este jueves a los Diablos Rojos del México, que están en pleno trabajo de pretemporada en el Estadio Alfredo Harp Helú.

VIDEO | Palabras de Robinson Canó como jugador de Diablos Rojos del México

Robinson Canó, con un amplio palmarés, se integra con total ilusión y motivación de ser uno de los pilares de una campaña que espera termine levantando el título de la LMB.

Diablos

El primer día de Robinson Canó con Diablos

Canó, una vez terminada la práctica del equipo escarlata en el Estadio, se presentó en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por la directiva, comenzando con el Vicepresidente del Consejo de Administración, Santiago Harp Grañén, el Doctor Othón Díaz Valenzuela, Presidente Ejecutivo, y el Maestro Jorge del Valle, Vicepresidente Deportivo.

“Hoy es un día muy importante para los Diablos Rojos del México. Crecí viendo a los Yankees de Nueva York y me apasioné a este deporte siguiendo a muchos de mis ídolos. Recuerdo esa Serie Mundial del 2009 cuando con mi papá veíamos a esos Yankees con Mariano Rivera en el montículo obligando a que saliera una rola que tomó Robinson Canó para sacar el último out del juego”, comentó Santiago Harp. “Robinson es un ganador, uno de los más grandes líderes del beisbol, es una de las mentes más brillantes en el deporte y viene a ganar”, indicó Santiago, quien dio así una calurosa bienvenida al pelotero.

Diablos

Las primeras horas de Canó en México con los Diablos

Canó llegó a la ciudad de México el miércoles por la noche, siendo recibido por la directiva y asistido, siendo para el propio Canó, superior a lo que en un primer momento se imaginó.

El jueves, después de ser presentado por la directiva escarlata, fue recibido por el staff de coacheo y el equipo.

Las primeras palabras de Robinson Canó como jugador de Diablos

“Primero quiero dar gracias a Dios, a Santiago (Harp), a Jorge (Del Valle) por acercarse a mi y hablar conmigo, ya que hubo equipos que anteriormente hablaron conmigo pero no había visto ese interés”, fueron las primeras palabras de Robinson Canó. “Quiero mandarle un mensaje a la fanaticada, daré lo mejor de mí, haré todo lo que esté en mis manos, porque a mí me gusta ganar”.

Canó, se viste de Diablos en rueda de prensa

Antes de su primera intervención en la rueda de prensa, Robinson y la directiva del equipo, le entregaron la camisola con el número 22 y la gorra color menta, y que el ex Grandes Ligas portará en la Temporada 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol.

“A donde quiera que voy la mentalidad siempre ha sido la de ganar”, recalcó. ”No importa el deporte, si no juegas para ganar no tiene sentido. Me hablaron muy bien de esta organización, hice preguntas a personas que habían trabajado aquí anteriormente, y todos me dijeron que me iban a dar un trato. Ahora solo le pido a Dios que nos dé la vida y la salud para poder ayudar al equipo a ganar este año”.

¿Cuándo será el primer juego de Robinson Canó con Diablos?

El primer juego de Robinson Canó, sería el 24 de marzo, día en el que Yankees visitan la Ciudad de México, para verse las caras en contra de los Diablos.

El lunes 25 de marzo también los de Grandes Ligas, se enfrentan a los Pingos para cerrar una visita histórica.

