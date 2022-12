El presidente de la AFA confía en la continuidad de Lionel Scaloni

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, afirmó este lunes en conferencia de prensa que ya pudo hablar con Lionel Scaloni y que no tiene dudas sobre la continuidad del entrenador como seleccionador de la Albiceleste.

El técnico de la Albiceleste concluye esta semana su contrato con la AFA y aún no se ha concretado la renovación. Se espera que en los próximos días se aclare su futuro y considerando los logros obtenidos se espera que la oferta de permanecer al mando de la selección le traiga un aumento del salario.

Lionel Scaloni ha sido una pieza fundamental en todos los títulos que ha conseguido la Selección de Argentina en los últimos dos años. El entrenador dirige a la selección desde 2018 y logró ganar la Copa América en el Estadio Maracaná ante la verdeamarela en 2021, venció a Italia en la Copa de Campeones Conmebol-UEFA y salió campeón del mundo en Qatar 2022 ante Francia.

Te puede interesar: “El balón de oro ya tiene dueño": Robert Lewandowski

Chiqui Tapia mencionó en la conferencia de prensa que tuvo lugar en San Juan, que se siente tranquilo de la renovación pues aseguró que falta firmar el acuerdo pero ambos son hombres de palabra y ya se dieron la mano cerrando el acuerdo.

“Scaloni es el técnico de la Selección. Nosotros los dos somos hombres de palabra, nos dimos la mano, nos dimos el sí de palabra. Él está viajando porque uno de sus chicos no tenía pasaporte y vuelve acá a Argentina y, ni bien venga, vamos a terminarlo porque es lo que hemos hablado hasta el día de ayer”.

Tapia recordó el momento cuando tomó la decisión de confiar en Scaloni, la comunicación que tenía con el equipo y los dos partidos que dirigió de fecha fifa, fueron lo que lo terminaron de convencer.

“El 99% por ciento no estaba de acuerdo. No se animaron a decirme que estaba loco pero el tiempo demostró que no estábamos equivocados. Tres títulos en un año y ocho meses. Estamos muy contentos con el proyecto porque hay un recambio para mucho tiempo más y el mejor cuerpo técnico del mundo, porque lo ha demostrado”.

Así vivió Jorge Valdano el título de Argentina en Qatar 2022

Te puede interesar: El argentino que sería candidato a DT de la Selección Mexicana