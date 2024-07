Presidente del Atlético de Madrid revela el futuro de Álvaro Morata

Todavía no terminan los festejos de la roja y ya han revelado el futuro de Morata pues a pesar de que hace semanas publicó en instagram que no va a dejar de intentar ganar algo con el Atlético hasta lograrlo tras varios rumores que señalaban su salida.

“No puedo imaginar lo que tiene que ser ganar con esta camiseta y no voy a parar hasta conseguirlo”.

Este lunes 14 de julio del 2024, el presidente del Atlético de Madrid habló ante medios españoles y detalló el futuro que tendrá el delantero Álvaro Morata tras ganar la Eurocopa 2024 con la Selección de España.

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, reveló que Álvaro Morata tomó la decisión de irse a otro equipo. Por lo que no iban a impedir su salida a pesar de que es un jugador magnífico.

“Parece ser que sí. Según dice la prensa está firmando hoy. Primero dijo que se quedaba y luego que se marchaba. El Atlético es un equipo en el que quien quiere estar se queda y quien se quiere ir se va” dijo en declaraciones al programa Tarde AR Verano de Telecinco.

El presidente confesó que les molesta que se vaya al ser un jugador magnífico pero ha decidido irse a otro equipo.

🚨🔴⚫️ Álvaro Morata to AC Milan, here we go soon! AC Milan, informing Atlético of plan to trigger €13m release clause.

Morata has verbally agreed on four year deal at Milan, leaving Atlético Madrid after difficult time in Spain.

Formal steps and medical to follow this week. pic.twitter.com/l6iv7j596Z

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2024