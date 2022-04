Presidente de Francia ve a los Esports como disciplina olímpica

Emmanuel Macron, presidente de Francia, expresó su deseo de ver a los esports como un evento olímpico en los próximos juegos de París, que serán celebrados en 2024. El mandatario francés dijo que desea convertir a Francia en “EL país de los videojuegos” en entrevista con The Big Whale, un medio sobre tecnología.

El crecimiento del mundo de los deportes electrónicos han conseguido más presencia en diferentes ámbitos de la sociedad en la actualidad, pues gracias a la magnitud de torneos de las diversas escenas competitivas equipos representantes de cada país han puesto a la industria en el ojo público deportivo y más gente se une al fanatismo por este tipo de eventos.

Te puede interesar: ¿Cuándo será el sorteo de grupos de MSI 2022?

“Finalmente, no me olvido de los deportes electrónicos, otra área de excelencia francesa, con equipos como Team Vitality o Karmine Corp. Tenemos, en este sentido, una oportunidad histórica: la de los Juegos Olímpicos de 2024. Depende de nosotros aprovecharlo para hacer el vínculo entre las Olimpíadas de los dos mundos organizando los eventos deportivos más grandes del mundo ese año: un [CS: GO Major], los Worlds de League of Legends y The Internacional de Dota 2. Si los franceses confían en mí, trabajaremos en ello tan pronto como sea elegido. Ésta es también la influencia de Francia.”

¿Los esports son un deporte olímpico?

Si bien algunas escenas competitivas han formado parte de eventos de exhibición en justas olímpicas, y el Comité Olímpico Internacional ha determinado a los deportes electrónicos con ese título, aún no se ha ejecutado una competencia dentro de unos Juegos Olímpicos como un deporte que entregue medalla.

Te puede interesar: Top Esports enfrentará a Royal Never Give Up en la final de LPL

Sin embargo el tema sigue desarrollándose, muestra de ello serán los próximos Asian Games en el que por primera vez en la historia habrá entrega de medallas a los mejores jugadores de las escenas de DOTA 2, Hearthstone, FIFA22, Street Fighter V y League of Legends.

Los Juegos Asiáticos serán celebrados en Hangzhou del 10 al 25 de septiembre y estamos seguros de que marcarán un hito en el mundo de los esports, de cara a los Juegos Olímpicos de Francia 2024.