Presidente de Tigres responde a Herrera por llamar “viejos” a jugadores

Después de quedar eliminados en cuartos de final ante el Pachuca en al Liguilla del torneo Apertura 2022, Miguel Herrera, director técnico de Tigres, lanzó una polémica declaración en la que llamó “viejos” a los jugadores del plantel y ya recibió respuesta de uno de sus directivos.

El presidente de los felinos, Mauricio Culebro, atendió a los medios de comunicación afuera de las instalaciones del Estadio Universitario y señaló que no está de acuerdo con la opinión del estratega.

“No comparto las declaraciones de Miguel (Herrera), por supuesto que no. El promedio de edad ahí está. En año y medio hay dos semifinales, dos cuartos de final. No es lo que buscamos, algo nos ha faltado y por eso analizamos qué nos está faltando para trabajar y que no vuelva a pasar. Viene un torneo importante que lo queremos jugar para volver a un Mundial de Clubes”, declaró.

Por otra parte, Antonio Sancho, director deportivo del cuadro regiomontano, también se pronunció ante este tema.

“Hemos ido rejuveneciendo el plantel, han llegado jóvenes al equipo y es una mezcla de juventud y experiencia como tienen que ser los planteles y estamos en ese análisis para ver qué es lo que sigue”, comentó el exjugador.

Piojo Herrera debera de estar en la pretemporada

El Piojo Herrera viajará al Mundial de Qatar y estaba en duda quién trabajaría con el equipo en la pretemporada, pero Mauricio Culebro dejó claro que tendrá que estar disponible para preparar el torneo Clausura 2023 a partir del 28 de noviembre.

“Sé que tiene ese compromiso, en vacaciones creo que podemos y tenemos hacer lo que nos convenga, mientras sean en sus vacaciones, pero debe estar aquí para el inicio de pretemporada. Nadie está por encima de la institución”, concluyó.