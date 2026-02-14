Un nuevo Clásico de Liga MX entre Chivas y América: ¿Cuáles han sido los últimos resultados?

La noche de este sábado tendrá un tinte más que especial en Guadalajara, pues Chivas y América se cruzarán por la Liga MX en el Estadio Akron para la jornada seis del torneo de Clausura, uno en el que los “Rojiblancos” se han mostrado especialmente dominantes en el arranque.

No obstante, la esperanza de los hinchas del América no está perdida, al contrario, confían en que los suyos puedan sacar un resultado favorable para comenzar a ascender en la tabla de posiciones, y más sabiendo que los resultados recientes han estado verdaderamente parejos.

🔴⚪️CHIVAS vs AMÉRICA🟡🔵



➡️Balance de resultados de Chivas enfrentando al América en Liga MX en los últimos 50 años:



129 Partidos👕

33 Victorias✅

44 Empates

52 Derrotas❌



126 goles a favor, 149 en contra⚽️



• El rival al cual Chivas se ha enfrentado más veces en ese tiempo. pic.twitter.com/kaQWxeSWFM — Iván Jacob (@ivanjacobvg) February 14, 2026

Chivas llega como líder perfecto tras ganar sus cinco partidos del Clausura 2026, mientras que América ha exhibido un rendimiento más irregular.

Últimos clásicos entre Chivas y América

Si lo que priva es el marcador más fresco, pues Guadalajara puede presumir el golpe anímico del Apertura 2025, concretamente el del 13 de septiembre de 2025, cuando ganó 2-1 en casa del América, con goles de Roberto Alvarado y Armando González.

Antes de eso, el Clásico Nacional de Liga MX, en el Clausura 2025, terminó 0-0. Fue un partido trabado donde ninguno logró marcar especial diferencia, dejando la sensación de que el margen de error es mínimo cuando se ven las caras.

En el Apertura 2024, en cambio, el que se llevó los honores fue el América por 1-0, gracias a un gol de Ramón Juárez, resultado mínimo pero de esos que alimentan el argumento de que “ganar es ganar”.

Fuera de la Liga MX, el Clásico mexicano se trasladó también a la serie de la Concacaf en marzo de 2025 y Chivas ganó 1-0 la ida, con autogol de Sebastián Cáceres, pero América respondió con un contundente 4-0 en la vuelta.

En definitiva, en los últimos cinco choques destacados hubo dos victorias por lado y un empate, una paridad que crea una atmósfera de mayor competitividad para el choque de esta noche entre los dos equipos más importantes de la Liga MX .

Lo que debes saber del Clásico entre Chivas y América

El partido está programado en el Estadio Akron y se juega por la jornada 6 del Clausura 2026. De igual manera, en hora del centro de México, el silbatazo está programado para las 21:07.

Ahora bien, por la actualidad del torneo y como va la tabla de posiciones, la balanza se mueve hacia Chivas como favorito para llevarse la disputa. El club llega líder e invicto, único con cinco triunfos en cinco juegos, y con una lista de resultados que incluye victorias ante Pachuca (2-0), Juárez (0-1), Querétaro (2-1), Atlético San Luis (2-3) y Mazatlán (1-2).

América, en cambio, llega ocupando el octavo lugar y con números que demuestran un desempeño inconsistente con dos victorias más el mismo número de empates y derrotas.

En cualquier caso, la noche en el Akron se perfila como un gran partido, de esos que suelen ofrecer los Clásicos Nacionales de la Liga MX.