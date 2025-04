Los equipos eliminados del Clausura 2025 tras la Jornada 14

Terminó la jornada 14 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX. La fecha fue clave para varios equipos pues ya hay seis clubes con un lugar asegurado en el Play In o en la fase final de la competición, hay siete equipos que solo tienen la posibilidad de pelear por un lugar a Play In y dejó al primer equipo eliminado del torneo.

Tigres vs Monterrey| Liga BBVA MX | Jornada 15 | Clausura 2025

Solo quedan tres jornadas por disputarse y ya hay un equipo totalmente eliminado de la competición al no tener posibilidades de pelear por un lugar en la Liguilla ni en el Play In.

El primer equipo eliminado del Clausura 2025

El primer equipo en quedar sin posibilidades de clasificar al Play In o a la Liguilla es el conjunto de Santos. Los de la Comarca se ubican en el último lugar de la tabla con siete puntos conseguidos.

A falta de tres jornadas por disputarse, Santos ya no alcanza los puntos necesarios para pelear por un lugar en Play In o Liguilla. A pesar de que los dirigidos por Fernando Ortiz logren ganar sus últimos tres encuentros, solo llegarían a 16 puntos y no es suficiente debido a que, actualmente, Pumas se ubica en el décimo lugar con 17 puntos ocupando el último puesto a Play In.

90'+ 6' ⏱️ | Termina el partido en el Nemesio Diez.#ReinvenciónSantista pic.twitter.com/CWmLt5GEce — Club Santos (@ClubSantos) April 7, 2025

Santos registra siete puntos en lo que va del Clausura 2025. Hasta el momento, ha logrado ganar dos partidos, ha empatado un juego y registra 11 derrotas. Los de la Comarca han recibido 28 goles y han logrado anotar 14 tantos.

Los equipos con un lugar asegurado a la Fase Final del Clausura 2025

Hasta el momento, solo América, Cruz Azul, Toluca, Necaxa, León y Tigres son los únicos equipos con un lugar asegurado a la siguiente fase, ya sea al Play In o a Liguilla directa.