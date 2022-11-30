Así fue el primer gol de México en el Mundial de Qatar 2022

México ya hizo su primer gol en la Copa del Mundo de Qatar 2022. En el juego de la Jornada 3, correspondiente a la Fase de Grupos, la Selección Mexicana de Gerardo Martino se puso arriba en el partido frente a Arabia Saudita en la cancha del Estadio Lusail.

Luego de dominar la primera parte, en el segundo tiempo la escuadra nacional pudo romper el cero. Apenas iniciando el complemento, México se fue al frente y por conducto de Henry Martín, la Selección Azteca hizo el 1-0.

Al minuto 47, el cuadro del 'Tata' se puso al frente tras un tiro de esquina. El delantero del América fue el encargado de cerrar la pinza tras una asistencia de César Montes.

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Así va el Grupo C del Mundial de Qatar 2022

El partido de la Selección Mexicana contra Arabia Saudita se juega en simultáneo al compromiso de Polonia ante Argentina.

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